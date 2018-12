Stand: 19.12.2018 13:50 Uhr

Leiden im Training - Jubeln im Wettkampf von Agnes Bührig

Judo gehört seit 1964 zu den Disziplinen der Olympischen Spiele. Doch in der medialen Berichterstattung spielt die Sportart kaum eine Rolle. Für den Fotografen Michael Neugebauer war dies ein Anreiz, diesen Sport sichtbar zu machen. Mehr als sieben Jahre lang dokumentierte er den Alltag des Hannoveraners Dimitri Peters. Der Judoka erkämpfte sich Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Ab dem 20. Dezember sind die Bilder in der Ausstellung "Dima - ein Leben im Leistungssport" in der Galerie für Fotografie Hannover zu sehen.

Das Gesicht von Judoka Dimitri Peters ist verzerrt vor Anstrengung. Insgesamt 140 Kilogramm liegen auf der Langhantel, die Peters gerade in die Höhe stemmt. An den Bildrändern ragen rechts und links Hände und Füße ins Foto. Es sind die Gliedmaßen der Trainingskollegen, die die Gewichte absichern. Das Foto ist bei einer Maximalkraftübung im Kraftraum der Universität in Tsukuba in Japan entstanden, erinnert sich der Fotograf Michael Neugebauer. "Um diese Kraftübung mal aus einer anderen Perspektive zu fotografieren als einfach nur davor zu stehen und draufzuhalten, bin ich auf das Gerät raufgeklettert und habe die Szenerie von oben fotografiert."

Es ist ein Foto, das den Alltag hinter den Erfolgen zusammenfasst. Viele der 70 Schwarz-Weiß-Fotografien der Ausstellung thematisieren diesen täglichen Kampf gegen sich selbst. Sie zeigen Peters auch wie er mit einer 25-Kilogramm-Platte am Gürtel Klimmzüge macht. Es sind vor allem diese Szenen fern der Wettkämpfe, die Michael Neugebauer interessiert haben. "Alles was in dieser Zwischenzeit passiert, das hat mich eigentlich am meisten interessiert. Die Trainingslager, die Trainingswettkämpfe, die unendlichen Belastungen, die die Sportler aushalten müssen. Einige studieren, andere sind bei der Bundeswehr und können sich so diesen Leistungssport überhaupt erst leisten."

Langjähriges Vertrauensverhältnis

Michael Neugebauer weitet den Blick zudem auf den gesamten Kosmos von "Dima", der 1992 im Alter von acht Jahren als Russlanddeutscher mit ostfriesischen Wurzeln aus Sibirien nach Niedersachsen kam. Er zeigt ihn mit der Familie und seinen zwei Kindern, im Feldwebellehrgang der Bundeswehr oder auch mal im Anzug. Zwei Mal wurde der mehrfache Weltmeister und Bronze-Medaillengewinner der Olympischen Spiele 2012 in Niedersachsen zum Sportler des Jahres gewählt.

Es sind dokumentarische Bilder, denen man das seit Jahren bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Fotograf und Sportler ansieht. "Im Grunde genommen begleite ich, schaue aufmerksam zu und versuche mich so zu positionieren, dass ich erst einmal nicht störe", schildert der Fotograf. "Wenn ich die Aufmerksamkeit auf mich ziehe, dann werden es eben keine Aufnahmen mehr, die ich als klassisch dokumentarisch empfinden würde."

Die Liebe zur Fotografie

Und noch etwas verbindet den Fotografen mit dem Profisportler: Beide haben die berufliche Laufbahn gewechselt. Peters strebt nach dem Ende seiner internationalen Sportlerkarriere eine Position bei der Feuerwehr an. Neugebauer hatte zunächst eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht, bevor er bei einem Werbefotografen in Hannover in die Lehre ging. Heute verdient der 49-Jährige sein Geld mit Künstlerporträts. Die Initialzündung für die Fotografie hätte es jedoch schon in der Jugend gegeben. "Als Jugendlicher hat mir ein Freund meines Stiefvaters eine Spiegelreflexkamera geschenkt. Ich habe immer schon gerne gemalt und gezeichnet, aber in der Fotografie bin ich dann relativ schnell heimisch geworden", schildert Neugebauer.

Die Liebe zur Fotografie ist in der Ausstellung deutlich zu erkennen. Die Bilder zeigen ein beeindruckendes dokumentarisches Werk von einem Sport, über den man in Fotoausstellungen sonst nicht viel zu sehen bekommt.

Die Ausstellung "Dima - ein Leben im Leistungssport" in Hannover zeigt Fotos aus der Karriere des Judokas Dimitri Peters. Michael Neugebauer hat ihn sieben Jahre begleitet. Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Heiligabend und Silvester geschlossen.

