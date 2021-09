Stand: 16.09.2021 11:19 Uhr Bad Bentheim: Museum zeigt verschollenes Tintoretto-Gemälde

Das Museum am Herrenberg in Bad Bentheim zeigt seit heute eine Sensation in der Kunstwelt: ein lang verschollen geglaubtes Gemälde des italienischen Malers Jacopo Tintoretto. Das Meisterwerk aus dem 16. Jahrhundert gehört zu einem Bilderzyklus und zeigt die Erschaffung Evas. Kunsthistoriker Roland Krischel vom Wallraff Museum in Köln ist von der Echtheit des Bildes überzeugt, wie er dem NDR in Niedersachsen sagte: Das Bild sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit ein vermisstes, verlorenes Gemälde" des venezianischen Spätrenaissance-Malers Tintoretto. Der Künstler zähle mit Paolo Veronese und Tizian zum Dreigestirn der venezianischen Renaissance-Malerei "wir sprechen da schon von der Top-Liga", sagte Krischel. "Das Bild wird seinen Weg finden und in der Wissenschaft Karriere machen."

