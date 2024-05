Stand: 28.05.2024 11:28 Uhr Ausstellung zu jiddischer Sprache und Kultur in Oldenburg

"Komm, goldener Pfau! Jiddisch neu entdecken" heißt eine neue Ausstellung in der Landesbibliothek Oldenburg, die sich mit jiddischer Sprache und Literatur beschäftigt. Jiddisch vereine deutsche, hebräisch-aramäische, romanische sowie slawische Elemente und sei vor rund 1.000 Jahren durch die aschkenasisch-jüdische Minderheit in Europa entstanden, teilte die Landesbibliothek mit. Ihren Angaben nach informiert die Ausstellung über Musik, Sprichwörter und Humor. Noch heute seien Begriffe wie "dufte", "mies" oder "Stuss" geläufig, bei denen es sich um Lehnwörter aus dem Jiddischen handele, hieß es. Einige solcher Lehnwörter transportierten jedoch auch diskriminierende und antisemitische Vorurteile, die in der Schau reflektiert würden. Neben Exponaten aus der Sammlung der Landesbibliothek sind mehr als 50 Leihgaben aus Bibliotheken in Berlin, Potsdam, Rostock, Hannover und München sowie aus Privatbesitz zu sehen. Die Ausstellung läuft vom 30. Mai bis zum 20. Juli. Der Eintritt ist frei.

