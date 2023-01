Anne Gemeinhardt wird Direktorin der Museen für Kulturgeschichte

Stand: 26.01.2023 08:48 Uhr

Die Historikerin Anne Gemeinhardt leitet künftig die Museen für Kulturgeschichte in Hannover. Die 41-Jährige tritt am 1. Juni die Nachfolge von Thomas Schwark an, der in den Ruhestand geht.