Aktivist fordert Rückgabe von menschlichen Gebeinen aus Museen Stand: 14.03.2022 10:31 Uhr Unsere Museen sind voll von faszinierenden Objekten aus aller Welt, die ihren Besitzern oft mit Gewalt abgenommen wurden. Was weniger bekannt ist: In deutschen Museen und Universitäten lagern auch menschliche Gebeine.

von Silke Lahmann-Lammert

"Wenn eine Familie freiwillig einem Sammler den Schädel ihrer Großmutter schenkt, ist das eine rechtmäßige Transaktion. Die Familie hat dann kein Recht, die sterblichen Überreste zurückzufordern. Mir ist jedoch kein einziger Fall bekannt, in dem ein Museum, ein Privatsammler oder irgendjemand sonst ein solches Einverständnis nachweisen konnte", erklärt der Aktivist Edward Ayau. Er ist Hawaiianer und kämpft seit Jahren für die Rückführung der Gebeine seiner Vorfahren. Die Schädel und Skelette aus Ozeanien wurden Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts im großen Stil von den Kolonialmächten nach Europa geschafft. Heute lagern viele davon in deutschen Museums- und Universitätssammlungen.

Menschliche Überreste als Trophäen von Reisenden

"Es herrschte eine regelrechte Sammelwut zu der Zeit. Man hat genommen, was man bekommen hat, was einem irgendwie in die Hände gefallen ist", erzählt Holger Stöcker. Der Historiker rekonstruiert im Rahmen eines Forschungsprojekts die Herkunftsgeschichten der Schädel aus zwei Göttinger Sammlungen. Einen Teil der Gebeine haben Forschungsreisende zwischen 1908 und 1910 auf einer Südseeexpedition des Hamburger Museums für Völkerkunde gesammelt. Aber nicht nur Wissenschaftler brachten menschliche Überreste aus den sogenannten "Schutzgebieten" mit nach Deutschland, sondern auch Kolonialbeamte, Kaufleute und Missionare. "Fast alle, die in den außereuropäischen Regionen unterwegs waren, haben, wenn sie irgendwie Gelegenheit dazu hatten, menschliche Überreste mitgebracht - zum Teil auch als Trophäen mit in den Privatbesitz genommen", sagt Stöcker.

Die Toten als Teil der Familie

Edward Ayau ist sich sicher, dass die Ozeanier die Gebeine nicht freiwillig hergegeben haben. Als Grund nennt er das besondere Verhältnis der indigenen Gesellschaften zu ihren Verstorbenen. Die Hawaiianer zum Beispiel betrachten die Toten als Teil ihrer Familie. "In unserer Kultur ist es die Aufgabe der Verstorbenen, den Lebenden zu helfen, gut und richtig zu handeln und sie zu unterstützen, wenn schwierige Entscheidungen zu treffen oder herausfordernde Situationen zu meistern sind. Ihre sterblichen Überreste spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie sind die Leitung, das WiFi zwischen den Lebenden und den Toten", sagt Ayau. "Wenn die Gebeine fortgeschafft werden, wird diese Verbindung gekappt. Die Familie und ihre Vorfahren sind dann voneinander getrennt. Kein Hawaiianer im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte würde Ihnen den Schädel seiner Großmutter überlassen und sagen: 'Nehmen Sie, der wird nicht mehr gebraucht.' So etwas ist nicht passiert und wird auch nie passieren."

Deutsche Forschungsreisende: Arglistige Diebe

Aufzeichnungen und Dokumente aus der Kolonialzeit bestätigen, dass bei der Beschaffung von Gebeinen in vielen Fällen Arglist, manchmal sogar kriminelle Energie im Spiel war, berichtet Ayau: "Aus Tagebüchern deutscher Forschungsreisender wissen wir: Viele von ihnen knüpften Kontakte zur indigenen Bevölkerung und zahlten Geld, um sich die Begräbnisstätten zeigen zu lassen. Später kehrten sie heimlich zurück, um Gebeine zu stehlen."

Vor 30 Jahren, als Ayau und seine Mitstreiterinnen die ersten Rückgabeforderungen an europäische Museen und Universitäten stellten, bekamen sie aus Deutschland harsche Absagen. Das hat sich geändert. Inzwischen sind die meisten Institutionen bereit, die Gebeine zu restituieren. Die Universität Göttingen hat im Februar diesen Jahres alle Skelettreste aus Hawaii an Vertreter der Inselgruppe zurückgegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 14.03.2022 | 15:20 Uhr