Zweites Baltic Art Weekend in der Kunsthalle Rostock von Matthias Schümann

Am Freitag startet in der Kunsthalle Rostock das Baltic Art Weekend - eine Art Kunstmesse, auf der sich viele Kunstgalerien aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Es ist bereits die zweite Messe dieser Art in der Kunsthalle, schon im vergangenen Jahr gab es ein Baltic Art Weekend. Das wurde so gut angenommen, dass es nun die Fortsetzung gibt. Natürlich unter besonderen Bedingungen: Es dürfen nur 200 Menschen gleichzeitig in der Ausstellung sein und es gibt ein spezielles Wegeleitsystem. Dieses Wochenende ist darüber hinaus eine gute Möglichkeit, die Kunsthalle noch einmal von innen zu sehen, denn in gut zwei Wochen schließt das Haus und wird saniert.

Es wird noch kräftig gehämmert und gebohrt in der Kunsthalle Rostock. Manche Bilder stehen noch am Boden, noch sind nicht alle Skulpturen am Platz. Ganz normale Hektik vor einer großen Ausstellungseröffnung plus ein bisschen Zusatz-Hektik. Denn weil die lange geplante Sanierung der Kunsthalle nun doch ein wenig später beginnt, tat sich plötzlich ein Zeitfenster auf, sagt Organisator Guntram Porath von der Kunsthalle Rostock. Geplant war, das Baltic Art Weekend alle zwei Jahre zu veranstalten. "Da haben wir es jetzt kurzfristig eingeschoben nach einer kurzen Rücksprache mit den Galerien. Die waren total happy, dass sie sich dieses Jahr nochmal präsentieren können." Aus Corona-Gründen sei das zwar nicht so einfach, aber man habe ein gutes Konzept erstellt. Er sei "total stolz", meint Porath, dass es so innerhalb von zwei Monaten geklappt habe.

Alle wichtigen Aussteller des Landes dabei

Bis auf wenige Galerien, die es zeitlich nicht hinbekommen haben, sind die wichtigsten Aussteller des Landes mit dabei. Auch die Kooperation mit dem Schweriner Bildungsministerium, das die Kunstmesse fördert, habe ganz unbürokratisch und kurzfristig geklappt. Vertreten sind in diesem Jahr sogar Neuzugänge wie die Rostocker Galerie Goldwerk und Reinhard Buch, der seit Jahren in dem Dorf Hirschburg bei Rostock seine Galerie Black Box betreibt. Er zeigt eigene Arbeiten und Werke von Klaus Hack, Ingmar Bruhn und Dieter Goltzsche, Gemälde, Zeichnungen, Plastiken.

Ein eigener Raum für Uecker-Werke

Gleich neben Reinhard Buch hat die Kunsthalle Rostock einen eigenen Raum - oder wie es hier heißt: eine Koje - gestaltet. Zentral: Werke von Günther Uecker, denn der sei nicht nur national ein renommierter Künstler, sondern auch international, ein guter Freund des Hauses und langjähriger Unterstützer dazu, erklärt Kunsthallen-Mitarbeiterin Stefanie Meyer.

Auseinandersetzungen mit dem Zeitgefühl

Bereits im vergangenen Jahr mit dabei war der Künstler Marc Wiesel zusammen mit seinem Galeristen Holger Stark und der Galerie wolkenbank kunst+räume. Wiesel ist bildender Künstler und Architekt, er zeigt mit bedruckten Stoffen bespannte Leuchtkästen. Darauf sind Fotos des Künstlers, im Hintergrund verschiedene Kunstobjekte in verschiedenen Museen, zum Beispiel eine Videoarbeit von Bruce Nauman. Er selbst sieht es als eine Auseinandersetzung mit Selfies. Selfies im Museum. Selfies mit Kunstwerken.

Ganz klassische Malerei und Zeichnungen präsentiert die Galerie Born: großformatige, stark farbige Landschaften, einen Ausschnitt aus dem riesigen St.-George-Zyklus von Martin Assig und Werke des Malers und Filmemachers Strawalde. Gleich gegenüber hat der Maler Thomas Hartmann mit Nägeln und Schnur ein großes Rechteck an der Wand markiert. Dort hinein platziert er seine Bilder. Aber nur an den Rändern, die Fläche in der Mitte bleibt frei.

Kunst, die wie ein Baum wächst

"Meine Bilder wachsen immer so vom Rand. So wie Bäume, die wachsen ja auch nicht in der Mitte, sondern am Rand, und alles passiert gleichzeitig." Das sei im Prinzip auch seine Malerei, Hartmann. Er habe immer mehrere Bilder in Arbeit und "dann wächst das da und da. Ich habe oft das Gefühl, ich bin so eine Art Gärtnerei." Thomas Hartmann ist zusammen mit seinem Galeristen Hubert Schwarz aus Greifswald angereist. Schwarz, der neben Thomas Hartmann auch den Maler Matthias Kanter zeigt, hat bereits im vergangenen Jahr in der Kunsthalle mitgemacht.

Der Galerist nimmt solche Gelegenheiten grundsätzlich wahr. "Es ist einfach wichtig, dass Kunst gezeigt wird und nicht in Lagern dahin dümpelt. Denn nur Bilder, die gesehen werden, können auch ein Bedürfnis wecken bei Menschen, sodass sie vielleicht sagen: Das will ich haben", sagt Schwarz.

Mit dabei in der Kunsthalle Rostock sind auch die Galerie Hamann aus Wismar und STP aus Greifswald sowie Susanne Burmester mit ihrer Galerie Circus Eins aus Putbus. Im Erdgeschoss präsentieren sich der Kunstverein zu Rostock und der Verein Galerie hinterm Rathaus aus Wismar.

Zweites Baltic Art Weekend in der Kunsthalle Rostock Zwölf Galerien und Vereine für zeitgenössische Kunst, die ihren Hauptsitz in Mecklenburg-Vorpommern haben, nehmen am kurzfristig anberaumten Baltic Art Weekend in der Kunsthalle Rostock teil. Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag 11-18 Uhr Hinweis: Bei einem Besuch ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Die Besucherzahl ist begrenzt. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. In meinen Kalender eintragen

