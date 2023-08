Symbol der deutschen Teilung: Elbbrücke Dömitz öffnet Ende August Stand: 03.08.2023 06:00 Uhr Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die zerstörte Dömitzer Eisenbahnbrücke zwischen Ost- und Westdeutschland eine Ruine. In den vergangenen Monaten wurde sie umfangreich saniert. Am 25. August wird die neue Aussichtsplattform offiziell eröffnet - ein Wahrzeichen zwischen Niedersachsen und Mecklenburg.

von Axel Seitz

Jahrzehntelang überquerten Züge an dieser Stelle die Elbe, später war die Eisenbahnbrücke eine Ruine. Jetzt können Besucher an dieser Stelle weit über die Elbwiesen in die Natur schauen. Eine Aussicht zum Genießen, betont der verantwortliche Architekt Ralf Pohlmann. "Das sind rund 130 Meter, die wir jetzt den Skywalk schon errichtet haben, also die ersten vier Brückenbögen."

"Skywalk" bis zur Elbe

Vier Brückenbögen sind begehbar. Zwölf weitere in Richtung Osten warten noch darauf, ebenfalls zu einer Aussichtsplattform umgebaut zu werden, "Die Perspektive ist natürlich, den Skywalk bis vorn an die Elbe zu bringen, also bis zum letzten Pfeiler. Vielleicht gibt es da dann auch noch die Möglichkeit, am letzten Pfeiler einen kleinen Balkon anzubringen. Da muss man noch mal darüber reden", sagt der Bürgermeister der Samtgemeinde Elbtalaue Jürgen Meyer.

Leuchtturmprojekt in Elbtalaue

Meyer schaut allerdings nicht nur auf die sanierte Brücke, sondern auch auf weitere Vorhaben direkt am Deich, wie ein Infozentrum und ein barrierefreier Zugang mit Parkplatz. "Die Flächen sind vorhanden. Wir sind schon in Grundstücksverhandlungen", erläutert Meyer. Nur die Finanzierung sei noch nicht geklärt. "Wir wollen den Tag der Eröffnung ein Stück weit dafür nutzen, um für dieses Leuchtturmprojekt im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue zu werben."

Barrierefreier Zugang mit Fahrstuhl

Bis dieses Besucherzentrum fertig sein könnte, werden aber wohl noch mindestens fünf Jahre vergehen. Damit rechnet zumindest der Bürgermeister, denn es müsse auch noch ein Fahrstuhl gebaut werden. "Wenn sie heute öffentliche Einrichtungen herstellen, sind sie verpflichtet, barrierefrei zu bauen." Die jetzige Situation sei eine Ausnahmeregelung gewesen. "Aber darauf wird es jetzt ankommen, dass wir da genau ansetzen."

Ziel erreicht: Brücke gerettet

1873 wurde die Eisenbahnbrücke über die Elbe bei Dömitz eröffnet. Bis zum Frühjahr 1945 wurde sie für den Verkehr genutzt. Ein Luftangriff zerstörte das Bauwerk auf Mecklenburgischer Seite, die deutsche Teilung verhinderte einen Wiederaufbau. 150 Jahre nachdem der erste Zug hier lang fuhr können nun Fußgänger die Brücke betreten, freut sich Pohlmann. "Der Steg hier oben ist eigentlich im Grunde genommen die Kür einer großen Pflichtübung. Und die Pflichtübung war wirklich erst mal die Brücke zu retten für die nächsten, vielen Jahrzehnte. Ansonsten wäre das hier oben alles gar nicht sinnvoll gewesen."

Brückenpfeiler aus Naturstein

Der Architekt verweist darauf, dass die größte Herausforderung die Sanierung der 16 Brückenpfeiler war. Sie sind aus Naturstein gemauert. "Durch Pflanzenbewuchs sind sie wirklich sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Und dadurch, dass die Brückenbögen nicht mehr beweglich waren, bei Temperaturveränderungen sehr starke Risse bekommen, haben." Viele zerstörte Steine sind ersetzt worden. Es wurden Risse saniert und es wurde vor allen Dingen neu verfugt.

Eröffnung am 25. August

Nach der offiziellen Eröffnung am 25. August ist die Brücke für jedermann zugänglich. Am 9. und 10. September sind dann im Rahmen der Tage der Industriekultur der Metropolregion Hamburg an zwei Tagen öffentliche Führungen geplant.

