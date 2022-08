Sensationsergebnis von 750.000 Euro bei 48. Ahrenshooper Kunstauktion Stand: 08.08.2022 14:37 Uhr Mit einem Ergebnis von 750.000 Euro ist die 48. Ahrenshooper Kunstauktion zu Ende gegangen. Von einer eventuellen Krise keine Spur. Die Menschen umgeben sich scheinbar gern mit schönen Dingen.

Das Stillleben von Rudolf Bartels, "exotische Früchte", ein Bild von 1923, als Apfelsinen und Ananas etwas Besonderes gewesen sein müssen. Das barock anmutende Gemälde war eines der Top-Lose, wie es bei der Ahrenshooper Kunstauktion heißt. Eins von knapp 180 Kunstwerken, versteigert von Robert Dämmig. "Es ist gut gelaufen, war ein super Publikum, es gab sehr heftige und gute Bietergefechte und der Saal war sehr aktiv", sagt der Auktionator.

Bis morgens um eins blieb das Saalpublikum bieterfreudig. Als gäbe es kein Morgen, schwirrten die Zahlen durch die Luft, blitzten die Bieterkarten über dem in der Ahrenshooper Strandhalle dichtgedrängt sitzenden Publikum in die Höhe oder meldeten sich Bieter telefonisch, denn die Auktion ließ sich live im Internet verfolgen.

Werk von Erich Heckel bekommt höchsten Zuschlag

Mit dreißigtausend Euro hatte schließlich ein Werk von Erich Heckel den höchsten Zuschlag. Das Aquarell "Zwei weibliche Akte am Strand" ist in Prerow entstanden, denn 1911 hat Erich Heckel im Landhaus Dorneneck zum ersten Mal den Sommer verbracht. "In diesem Blatt hat man damals auch noch expressionistische Anflüge gehabt. Das war ja noch ein typischer Heckel und dadurch ist der Preis vollkommen gerechtfertigt", erkennt Dämmig an. Auch Arbeiten des Malers und Grafikers Lyonel Feininger waren Teil der Auktion. "Zwei Boote", eine berühmte Zeichnung, erreichte aber nicht mehr als das Einstiegsgebot.

Am Ende der Kunstauktion: Viele fröhliche Menschen in Feierlaune

Teilweise sind Besucherinnen und Besucher aus Berlin angereist, um an der Auktion teilzunehmen. "Ich hab von Werner Gilles den Maronti Strand ersteigert und bin ganz glücklich. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe keine Chance, aber dann, es ist ein Spiel, Ersteigerung ist ein Spiel, und dann hat das geklappt und ich bin jetzt sehr glücklich und freue mich auf das Bild.", schwärmt ein Bieter.

Kunstsammler bleiben gern anonym. Und in manchen Fällen ist das auch mit den Malern so. Das Bild "Der Wald" aber ist von dem Stralsunder Maler Manfred Kastner und wird Teil einer Berliner Privatsammlung. Manche Besucherinnen und Besucher entwickeln auch Strategien, in dem sie gemeinsam eine Bieterkarte in die Höhe halten.

Trotz der Strategien gehen manche Bieterinnen und Bieter mit leeren Händen nach Hause. Ärgern aber kommt nicht in Frage. Denn, am 30.12. findet die Winterauktion statt. Und im Sommer 2023 wird dann zur 49. Ahrenhooper Kunstauktion eingeladen.

