Rostock zeigt Ausstellung "Palast der Republik" von Matthias Schümann

Der Palast der Republik war ab 1976 in der DDR Regierungsgebäude und Freizeitort. Der Abriss des Gebäudes im Jahr 2008 war für viele ein Symbol, wie in der Bundesrepublik mit DDR-Geschichte umgegangen wird. Die Kunsthalle Rostock zeigt nun in der Ausstellung "Palast der Republik - Utopie, Inspiration, Politikum" Originalkunst und Relikte aus dem Palast - sowie künstlerische Arbeiten, die sich kritisch mit diesem architektonischen Symbol der Macht befassen.

Rostock: Was vom Palast der Republik bleibt Nordmagazin - 30.05.2019 19:30 Uhr Die Kunsthalle Rostock widmet sich dem nach der Wende abgerissenen Berliner Palast der Republik: Eine Ausstellung zeigt Kunst und Design, das einst zum DDR-Vorzeigegebäude gehörte.







Zentral sind die Kunstwerke, die Mitte der 70er-Jahre eigens für den Palast der Republik geschaffen wurden. 16 großformatige Gemälde hingen frei zugänglich in der Galerie im Hauptfoyer. Die Rostocker Ausstellung konzentriert sich in einem Raum auf die Werke von Bernhard Heisig, Willi Sitte, Werner Tübke und Ronald Paris. "Mir war persönlich wichtig beim Kuratieren, eine gesamte Wand aus dem Palast zu zeigen", erklärt Kuratorin Elke Neumann. "Also, nicht einzelne Gemälde herauszusuchen, die aus heutiger Sicht die qualitätvollsten sind. Ich habe mich für eine Wand entschieden, damit man sehen kann, was da nebeneinander hing."

Der Palast der Republik Der Palast der Republik wurde zwischen 1973 und 1976 auf dem Gelände des ehemaligen Berliner Stadtschlosses errichtet. Er war das Regierungsgebäude der DDR mit dem Sitz der Volkskammer und zugleich öffentliches Kulturhaus mit einer Vielzahl von Veranstaltungsräumen und gastronomischen Angeboten. Täglich fanden dort Veranstaltungen im Großen Saal, den Restaurants, der Disko im Jugendtreff, dem Theater und dem Spreebowling statt. 1990 wurde der Palast der Republik wegen Emission krebserregender Asbestfasern geschlossen, von 2006 bis 2008 wurde das Bauwerk abgerissen. 2019 soll auf dem Schlossplatz das Humboldt Forum im neu errichteten Berliner Schloss eröffnen.



Abriss in mehreren Fotoserien

Historische Fotografien dokumentieren die Errichtung des Palastes und seine Nutzung durch die Besucher. Rund 60 Millionen Menschen besichtigten den Prachtbau zwischen seiner Eröffnung 1976 und 1990. Zu sehen sind Möbel, Design-Entwürfe und einige der berühmten Lampen aus dem Foyer. Dargestellt wird auch der Abriss des Gebäudes in mehreren Fotoserien. Zahlreiche künstlerische Arbeiten setzen sich mit dem Verschwinden des Palastes im Jahr 2008 auseinander. Gezeigt werden Installationen, Grafik, Malerei und Videoarbeiten unter anderem von Andrea Pichl, Thomas Florschuetz und Claas Gutsche. Eine Arbeit an der Außenwand der Kunsthalle von Bettina Pousttchi simuliert die verspiegelten Scheiben der Palast-Fassade.

Die Ausstellung "Palast der Republik - Utopie, Inspiration, Politikum" in der Rostocker Kunsthalle ist bis zum 13. Oktober zu sehen.

