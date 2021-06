Museen in MV fordern Aufhebung der Corona-Nachweispflicht Stand: 18.06.2021 14:23 Uhr Die Museen in Mecklenburg-Vorpommern schlagen Alarm: Die Besucherzahlen sind im Vergleich zum letzten Corona-Sommer 2020 um 80 Prozent zurück gegangen. Sie fordern die Aufhebung der Corona-Nachweispflicht. Beitrag anhören 4 Min

von Annina Pommerencke

Das sagt der Vorsitzende des Museumsverbandes in Mecklenburg Vorpommern Steffen Stuth. 80 Prozent: Das ist viel - gerade für die kleinen Häuser ein Problem. "Das sind im Moment 80 Prozent der Museen, die geöffnet haben. Es öffnen jetzt auch immer mehr Museen. Mit der Rückkehr der Touristen lohnt es sich dann in den Touristen-Regionen, wie etwa der Region Darss-Fischland schon eher, wieder ein Museum aufzumachen. Aber viele kleine Häuser sagen, 'unter diesen Bedingungen sind die Kosten, die wir haben, höher, als die Einnahmen." so Stuth. Es gebe einen massiven Besucherrückgang. "Das ist ist hier eine Besucherverhinderung, die wir in den Häusern haben, das heißt, dass viele Häuser nicht mehr kostendeckend arbeiten können. Kleinere Häuser im ländlichen Raum haben noch nicht aufgemacht, weil sie es sich nicht leisten können".

Testpflicht fürs Museum - aber nicht fürs Einkaufszentrum

Viele verstehen nicht, warum sie sich für einen Museums- oder Galeriebesuch auf das Coronavirus testen lassen müssen, für einen Besuch im Einkaufszentrum aber nicht. "Viele sind verärgert. Das erfahren wir tagtäglich hier im Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Empfang. Und viele Besucherinnen und Besucher - das ist die Mehrheit derjenigen, die wir abweisen müssen, sagen, 'für einen Museumsbesuch alleine lasse ich mich nicht testen'." Es gebe aber eine Reihe, die sagten, "okay, ich komme gleich wieder", und die fühlten sich sehr wohl. "Aber: Die Enttäuschung überwiegt."

Ungleiche Behandlung sorgt für Unverständnis

Die ungleiche Behandlung sorgt für Unverständnis bei vielen Museen. Immerhin gibt es Hygienekonzepte, die Besucherinnen und Besucher werden auf bestimmten Pfaden durch die Ausstellungen geleitet. Zudem sind viele Museen sind sehr weitläufig und im Vergleich zu Einkaufszentren nicht so gut besucht. Deswegen fordert der Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern ein Ende der Testpflicht in Museen.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 18.06.2021 | 08:15 Uhr