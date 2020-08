Stand: 22.08.2020 13:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

30. landesweite Kunstschau in Klütz eröffnet

In Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist die 30. landesweite Kunstschau Mecklenburg-Vorpommerns eröffnet worden. Zwei Künstler aus England und 48 aus Mecklenburg-Vorpommern stellen bis zum 11. Oktober ihre Arbeiten auf Schloss Bothmer aus. Für die Ausstellung des Künstlerbundes Mecklenburg und Vorpommern hatten sich 90 Künstler beworben. Sie sind an das Motto des Schlosserbauers, Hans Caspar von Bothmer, angelehnt: "Respice Finem" heißt übersetzt "bedenke das Ende" und steht in goldener Schrift am Giebel des Haupthauses. Mit dem Thema haben sich die Künstler bereits vor der Corona-Krise intensiv beschäftigt. Ihre Arbeiten sind vielseitig und kreativ, regen zum Nachdenken an und dürfen ausprobiert werden.

Endlichkeit als Leitthema der Ausstellung

Die Künstler befassen sich über die ausgestellten Werke mit Leben und Tod, der Endlichkeit und den täglichen Herausforderungen der Gegenwart. So entdecken Besucher zum Beispiel Spiegel im Schlossgarten, eine Videoinstallation im ehemaligen Eiskeller, aber auch Malereien, Skulpturen und Grafiken in der Remise und im Kutschenstall.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 22.08.2020 | 11:00 Uhr