Künstler öffnen Ateliers und Werkstätten

Bis Pfingstmontag können Besucher einen Blick hinter die Kulissen von Galerien, Ateliers und Werkstätten in Mecklenburg-Vorpommern werfen. "KunstOffen" ist zum Pfingstfest mittlerweile eine Institution. Auch in diesem Jahr beteiligen sich rund 800 Künstler und Kunsthandwerker an etwa 500 Standorten im ganzen Land an der Aktion und öffnen ihre Türen.

Ein Leben im Kunstwerk 07.06.2019 05:00 Uhr Zu "KunstOffen" zeigt der Schweriner Künstler Hanning Bruhn das Haus, in dem er aufgewachsen ist. Das besondere daran: Der 75-Jährige hat das gesamte Haus in eine Galerie verwandelt.







Mitmachen ist erlaubt

Die Künstler kommen aus verschiedensten Richtungen. Maler und Bildhauer sind ebenso dabei wie Töpfer, Schmuck- und Textilgestalter. Das Spektrum reicht von Profis der Kunstszene bis hin zu Laien, die am Pfingstwochenende ihre Häuser öffnen. Viele von ihnen laden Gäste zum Mitmachen ein, sodass Erwachsene und Kinder auch ihr eigenes künstlerisches Talent entdecken können. Neben den Ausstellungen bietet "KunstOffen" Begleitveranstaltungen wie Konzerte und Performances.

Gelbe Regenschirme, Schilder und blau-weiße Fahnen mit der Aufschrift "KunstOffen" weisen Besuchern den Weg. Die Gesamtprogramme für die Mecklenburgische Seenplatte, mecklenburgische Ostseeküste und Mecklenburg-Schwerin sowie Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald können online eingesehen werden.

