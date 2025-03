Kunst und Technik vereint: Jakob Grosse-Ophoffs bewegliche Skulpturen Stand: 27.03.2025 10:36 Uhr Jakob Grosse-Ophoff hat Skulpturen erschaffen, die sich bewegen. Grosse-Ophoff ist 33 Jahre alt und studierter Diplom-Ingenieur. Heute lebt er erfolgreich von seiner Kunst in seiner Werkstatt in Rostock.

von Anja Umland

Jakob Grosse-Ophoffs Kunst ist eine Kombination aus Skulptur und ausgeklügelten Mechanismen. Seine Idee schöpft er aus dem Alltag: "Das Leben inspiriert genug, wenn man auch einmal anfängt in der Kategorie zu denken, dann fängt man ganz anders an darüber nachzudenken, was alles überhaupt möglich ist. Das dann handwerklich umzusetzen, das bereitet mir halt Freude."

Kombination aus Skulptur und ausgeklügelten Mechanismen

Wochenlang arbeitet er an einer Skulptur. Die Ergebnisse sind mal skurril, oft ironisch, meist alltäglich. Den Anfang seiner Skulpturen macht Jakob Grosse-Ophoff meist mit schwerem Gerät. Bevor er ins Detail geht, greift er schon mal zur Motorsäge. "Die Idee ist die Kunst, aber das Handwerk dazu ist halt irgendwie nötig, um es umzusetzen", sagt der 33-Jährige.

Eigentlich ist er Diplom-Ingenieur, doch schon immer war er auch Künstler. Angefangen hatte er vor knapp sechs Jahren mit Malerei und Grafik. Dann kamen ihm die ersten Ideen zu den kinetischen Figuren - Objekte, die immer ein bewegliches Element beinhalten. "Das mache ich auch häufig so, dass ich erstmal teste, ob der Mechanismus überhaupt funktioniert", erklärt Jakob Grosse-Ophoff, "und danach folgt erst die Ausarbeitung im Detail."

Ausstellung "Maschinen wie wir"

Regelmäßig stellt der gebürtige Cuxhavener seine Kunst aus, wie zum Beispiel in einem Atelier in Rostock. In der eine kleine Werkschau seiner Kreationen aus dem Jahr 2024 zu sehen sind - Titel dieser Ausstellung: "Maschinen wie wir". Für den Künstler ist diese Rückschau gleichzeitig ein Ausblick."Ich bin einfach glücklich, dass ich das mache, was ich liebe", sagt er, "und ich habe noch so viele Ideen, was ich noch machen will und ich hoffe einfach, dass ich das noch machen kann, aber ich bin guter Dinge."

Lebendige Skulpturen mittlerweile weltbekannt

Seine lebendigen Skulpturen sind mittlerweile weltweit bekannt. Auf Instagram hat er über 100.000 Follower, dort informiert er auch regelmäßig über neue Arbeiten und aktuelle Ausstellungen. Einzelne Skulpturen bekamen schon mehr als eine halbe Million Likes. Dabei gibt er selbst keine Interpretationen seiner Kunst vor.

