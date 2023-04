Baustelle Schloss Ludwigslust: Erste Räume im Sommer fertig Stand: 13.04.2023 06:00 Uhr Das Schloss Ludwigslust ist seit Jahren eine gewaltige Baustelle, denn der gesamte Westflügel, aber auch drei Säle in der Mitte, werden umfangreich restauriert. Die Neueröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant.

von Axel Seitz

Weder der Prunk noch seine Größe lassen sich derzeit im Goldenen Saal des Ludwigsluster Schlosses erahnen. "Wir sind jetzt dabei, Decke und Wände instand zu setzen. Dazu ist ein riesiges Raumgerüst eingebaut worden", sagt Projektleiterin Anja Niemann vom Bau- und Liegenschaftsamt in Schwerin. "Die Leuchter sind abgenommen und parken in Leuchter-Garagen - man kann jetzt durch diese Gerüstebenen direkt an die Decke des Goldenen Saals gelangen."

Anja Niemann koordiniert die Bauarbeiten im Goldenen Saal. Direkt unter der Decke, in rund zwölf Meter Höhe, sind Handwerker dabei, die goldenen Verzierungen zu erneuern. "Wo keine Goldfassung mehr drauf ist, wird das ergänzt", erklärt Niemann. Die größte Herausforderung im Goldenen Saal sei aber die Sanierung der Deckenbalken: "Wir haben drei Deckenbalkenlagen über dem Goldenen Saal, die zum Teil sehr geschädigte Balkenköpfe haben. Die statische Sanierung wird sehr aufwendig - hier im Goldenen Saal werden die Deckenbalken auf der Empore erneuert werden müssen."

Der falsche Marmorsaal

Vor dem Goldenen Saal befinden sich der Garde- und der Marmorsaal. Dirk Westphal ist gerade dabei, die Wände zu verputzen. "Man hat aus Kostengründen versucht, den Marmor zu imitieren", erklärt der Stuckateur. Als das Schloss gebaut wurde, habe die handwerkliche Leistung noch weniger gekostet als der Materialpreis. Man versucht nun den Marmorsaal im Originalstil wiederherzustellen. "Das baut sich auf über einen Gips, der mit Erdfarben versetzt wird, ein Zusatz mit Leimwasser, der uns nachher die Härte und die Dichte an der Oberfläche gibt und letzten Endes auch diesen Glanz nach mehreren Schleifvorgängen entstehen lässt."

Die drei Säle in der Mitte des Ludwigsluster Schlosses werden bis spätestens Anfang 2025 fertig restauriert. Im Westflügel des Gebäudes haben die Maler ihre Arbeiten abgeschlossen. "Wir haben hier im zweiten Obergeschoss schon einen sehr guten Baufortschritt zu verzeichnen: Die Decken sind komplett fertig und inzwischen sind auch die Ziegelwände nicht mehr sichtbar", sagt Projektleiterin Steffi Dahl.

Neueröffnung für 2025 geplant

In einigen Monaten werden diese Räume mit Tapeten bespannt. "Dann können wir dem Museum die ersten Räume fertiggestellt übergeben", sagt Steffi Dahl. "Die Kollegen benötigen dann mit der Ausstellungsgestaltung auch ihre Zeit, um das für diese Vielzahl der Räume fertigzustellen."

Bis zum ersten Quartal 2024 sollen alle Räume im ersten und zweiten Obergeschoss restauriert sein. Die Mitarbeiter der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern können sich dann der musealen Einrichtung widmen. Geplant ist, dass sich das Ludwigsluster Schloss nach der umfassenden Sanierung im Frühjahr 2025 der Öffentlichkeit in neuem Glanz präsentiert.

