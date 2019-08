Stand: 04.08.2019 12:25 Uhr

Ahrenshoop: Kunstauktion mit 160 Werken

In Ahrenshoop auf dem Darß sind am Wochenende 160 Gemälde, Grafiken und Plastiken von Mitgliedern der Ahrenshooper und anderer Ostsee-Künstlerkolonien versteigert worden. Den höchsten Preis erzielte eine Zeichnung von Lyonel Feininger, die für 26.000 Euro versteigert wurde. Auch das Bild "Träumendes Mädchen", ein Frühwerk des Malers Ulrich Knispel, habe sich mit knapp 16.000 Euro gut positionieren können, so der Chefauktionator Robert Dämmig. Die Auktion hatte einen Umsatz von 500.000 Euro.

Heftige Bietergefechte

Um einige Bilder habe es heftige Bietergefechte gegeben, berichtet Dämmig weiter. Schriftliche Gebote und das Bieten übers Telefon haben die Konkurrenz um die Bilder gesteigert. Erstmals sei auch das Mitbieten über das Internet möglich gewesen. In den vergangenen Wochen waren die Gemälde im Kunstkaten und in der Strandhalle ausgestellt. In dem "Museum auf Zeit" konnten sich Interessenten die Werke vor der Auktion in Ruhe anschauen. Die Schätzpreise der angebotenen Arbeiten reichen bis zu 16.000 Euro. Die Auktion lenke auch den Blick auf die aktuell laufenden Feierlichkeiten zu 100 Jahre Bauhaus, erklärte Auktionator Robert Dämmig.

Ahrenshooper Kunstauktion: Schätze aus der Region Nordmagazin - 02.08.2019 19:30 Uhr Knapp 180 Werke werden bei der diesjährigen Ahrenshooper Kunstauktion versteigert. Bei der Auswahl beweist Auktionator Robert Dämmig immer wieder ein Händchen für besondere Schätze.







