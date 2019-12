Stand: 30.12.2019 07:39 Uhr - NDR 1 Radio MV

Ahrenshoop: Winterauktion mit 100 Werken

In Ahrenshoop auf dem Darß kommen heute bei der dritten Ahrenshooper Winterauktion über 111 Gemälde, Drucke und Bleistiftzeichnungen von Mitgliedern der Ahrenshooper und anderer Ostsee-Künstlerkolonien unter den Hammer. Versteigert werden bei den regelmäßigen Kunstauktionen sowohl zeitgenössische Kunst, aber auch Arbeiten der ersten Künstlergeneration des Ostseebades.

Winterauktion in Ahrenshoop: Kunst unterm Hammer Nordmagazin - 29.12.2019 19:30 Uhr Seit fast 50 Jahren gibt es die Kunstversteigerungen in Ahrenshoop bereits. Bei der diesjährigen Winterauktion im Kunstmuseum stehen insgesamt 111 Werke zum Verkauf.







Traditionalisten wieder im Kommen

Vielfach sei bereits beschworen worden, dass das Interesse an den tradionellen Werken der Kolonie sinke. Robert Dämmig, der die Ahrenshooper Kunstauktionen seit 2013 leitet, sagt, sogar das Gegenteil sei der Fall: "Das Interesse wird eher größer", so Dämmig. Seinen Beobachtungen zufolge manifestiere sich ein Generationswechsel. "Auch Jüngere kaufen heute wieder Werke von unter anderem von Paul Müller-Kaempff, die sie in ihren modernen Wohnungen aufhängen."

Zu den besonderen Arbeiten der Winterauktion gehören in diesem Jahr Lyonel Feiningers Bleistiftzeichnungen "Bäume bei Graal" und "Bauernhaus" sowie das Bild "Mühle" von Edmund Kesting.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.12.2019 | 14:00 Uhr