Umfassende Hundertwasser-Ausstellung in Hamburg von Kerry Rügemer

Künstler, Weltverbesserer, Umweltaktivist: Friedensreich Hundertwasser engagierte sich schon vor vielen Jahrzehnten für die Umwelt und den Schutz der Natur. In der Hamburger Fabrik der Künste ist bis zum 15. Dezember unter dem Titel "Der Weltverbesserer" eine umfassende Werkschau des Künstlers zu sehen.

"Der Weltverbesserer" ist ein Farben- und Formenrausch. Die Bilder krachen in die Pupillen: Wellen, Regentropfen, Hochhäuser mit weich und wackelig anmutenden Oberflächen, viele Zwiebeltürmchen - und keine gerade Linie.

"Wir leben heute in einem Chaos, in einem Chaos der geraden Linie", sagte der am 19. Februar 2000 verstorbene Friedensreich Hundertwasser, der bürgerlich eigentlich Friedrich Stowasser hieß. Dieses Chaos mit seiner Kunst zu durchbrechen, das war sein Ziel: Spiralen, Rundungen und endlos sich verschwurbelte Linien prägen seine Bilder, Lithografien und Plakate.

Friendsreich Hundertwasser: Werke mit einer Botschaft

Knapp 180 Werke sind jetzt in der Fabrik der Künste zu sehen. Die Bilder sind mal knallbunt, mal pastellfarbig zart und häufig mit gold- und metallfarbenen Verzierungen versehen, fast immer haben sie eine klare Botschaft.

Wie zum Beispiel sein Werk "Fensterrecht", das eine bläuliche Hausfassade mit vielen, völlig unterschiedlich gestalteten Fenstern zeigt. "Ein Mann in einem Mietshaus muss die Möglichkeit haben, sich aus seinem Fenster zu beugen und soweit seine Hände reichen - das Mauerwerk abkratzen zu können", kommentierte Hundertwasser zu Lebzeiten das Bild. "Es muss ihm gestattet sein, mit einem langen Pinsel, ohne rauszufallen, alles rosa zu bemalen, so dass man von Weitem, von der Straße sehen kann: Dort wohnt ein Mensch."

Architekturmodell von Hundertwassers Gebäuden

In der Ausstellung sind auch viele der Sprüche, Forderungen und Gedanken des 1928 in Wien geborenen Künstlers zu lesen: "Wenn es regnet, bin ich glücklich. Und wenn es regnet, weiß ich, dass mein Tag beginnt." Durch diese Sprüche fügt sich das Gesamtbild des naturverbundenen und seiner Zeit weit vorausdenkenden Menschen nachfühlbar zusammen.

Regentropfen, mal groß, mal hundertfach und klein, sind auf vielen der Bilder zu sehen. Und immer wieder Fotos von Gebäuden, die Hundertwasser tatsächlich gebaut hat. Drei Architekturmodelle von ihm stehen mitten im Raum. Aus Pappmaché gebastelte Türme mit blauen Spiralen bemalt, gekrönt von gülden schimmernden Türmchen, dazwischen viel Grün, Sträucher, Bäumchen - fast möchte man anfangen, mit dieser Miniaturwelt wie ein Kind zu spielen.

Hundertwassers Vision: Mensch im Einklang mit der Natur

Und dann sind da noch Fotos des sehr jungen Künstlers zu sehen: Wie er sich in seltsam fließenden Gewändern auf dem Boden räkelt. "Er hat als Jugendlicher von Müllhalden gelebt und war ganz gegen diese materielle Welt", erklärt Horst Werner, der Chef der Fabrik der Künste. "Er hat dann damit angefangen, eigene Klamotten zu designen, hat sie selbst genäht und so wurde er künstlerisch tätig."

Horst Werner hat die Ausstellung in Kooperation mit der Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg in sein Haus geholt. Über zwei Etagen können Besucher eintauchen in die Vision einer besseren Welt, einer Welt, in der der Mensch im Einklang mit der Natur existiert - die Welt des Friedensreich Hundertwassers.

