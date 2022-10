Reformationstag: Hamburger Museen locken mit freiem Eintritt Stand: 31.10.2022 06:00 Uhr Am heutigen Reformationstag können in Hamburg viele Museen, Ausstellungshäuser, Lern- und Gedenkorte kostenlos besucht werden. In den 32 Häusern erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Programm mit Führungen, Lesungen und Mitmachaktionen.

Unter dem Motto (und Hashtag) #seeforfree bieten Museen am 31. Oktober freien Eintritt. Neben staatlichen Ausstellungshäusern beteiligen sich auch private Museen an dem Aktionstag. Zum ersten Mal dabei sind unter anderem das Bargheer Museum im Jenischpark, der Geschichtsort Stadthaus sowie das Komponistenquartier Hamburg.

Reformationstag auch Tag der Museen in Hamburg

Seit 2018 ist der Reformationstag in Hamburg offizieller Feiertag. Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sagte: "In Hamburg ist der Tag der Reformation auch der Tag der Museen. Mit dem extra für diesen Tag entwickelten Begleitprogramm machen die Häuser ihre Ausstellungen auf ganz unterschiedliche Weise erlebbar. Alle sind eingeladen, Kunst und Kultur zu entdecken und bei Führungen in verschiedenen Sprachen, Mitmachangeboten für Kinder oder Lesungen tiefer in Hamburgs vielfältige Museumslandschaft einzutauchen."

Eine Liste aller Häuser, die sich bei #seeforfree in Hamburg beteiligen, findet sich auf der Internetseite www.seeforfree.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 30.10.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Museen