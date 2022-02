Pillen, Pulver, Pharmazie: Medizinhistorisches Museum in Hamburg Stand: 24.01.2022 15:53 Uhr Das Medizinhistorische Museum zeigt in seinem historischen Gebäude auf dem Gelände des Universitätsklinikums in Hamburg-Eppendorf 150 Jahre medizinische Entwicklung, Rückschritt und Fortschritt.

von Antonia Reiff

Das Backsteingebäude mit dem goldenen Schriftzug ist schon das erste und größte Exponat des Museums. 1926 fertig gebaut, befand sich hier die Pathologie. Aus diesem eher düsteren Gebäude mit schweren, dunklen Holztüren tritt man direkt in den lichtdurchfluteten, klinisch weißen, historischen Sektionssaal.

"Es ist eine große Halle und der Klang braucht zehn Sekunden bis er ganz weg ist," sagt Philipp Osten und klatscht in die Hände. Er ist Medizinhistoriker und leitet das Museum. Er steht vor einem originalgetreuen massiven Sektionstisch aus Stein mit einem Waschbecken am Kopfende. Hier wurden über die Jahrhunderte Körper seziert und Seuchen untersucht. "Pest, Cholera, Spanische Grippe, also die markanten Seuchen, über die man einfach gelernt hat, über Eindämmungsmaßnahmen, aber die auch Irrwege bestritten haben."

Spannenden Einblicke in medizinische Entwicklungen

An einem anderen Tisch erklingt das berühmte Lied der Kinderheldin Mary Poppins über das Löffelchen Zucker mit bitterer Medizin. "Das spielt auf die Schluckimpfung an. Das war die Impfung gegen Polio also gegen Kinderlähmung," erzählt Osten. Das Medizinhistorische Museum ist ein Ort, an dem geforscht wird, regelmäßig Studierende kommen und sich mit der Geschichte der Medizin auseinandersetzen.

Aber auch, wenn man mit Medizin nichts zu tun hat, lohnen sich die spannenden Einblicke in Hamburger Geschichte und medizinische Entwicklungen. "Es ist schon ein ganz faszinierender Einblick in eine Welt der Wissenschaft," meint Osten. "Einblick natürlich auch in Zusammenhänge, die uns in unserem alltäglichen Leben ganz stark betreffen. Man sieht beispielsweise zwar ein hochtechnisches Röntgengerät, was über 100 Jahre alt ist, aber gleichzeitig dem gegenübergestellt ein Kühlschrank - der Kühlschrank von 1930, in dem Muttermilch gekühlt worden ist. Das war das Instrument, mit dem die Säuglingssterblichkeit halbiert worden ist. Zu Beginn der Weimarer Republik."

Vielseitige Mischung aus Entsetzen und Erinnern

In einem weiteren Raum sind sämtliche Hautkrankheiten in Wachsmoulagen zu sehen - also als Modelle. Wie in einem Wachsfigurenkabinett, nur, dass es hier einzelne Körperteile oder Gesichter sind, die meist von Künstlerinnen und Künstlern am Krankenbett angefertigt wurden: "Hier sieht man eben halt in das Gesicht eines Kindes. Man sieht genau die Haare nachgebildet, die Augen sind geschlossen, aber man sieht eben diese Staphylokokken-Infektionen auf der Haut."

Dem dunklen Kapitel der Medizinverbrechen im Nationalsozialismus widmet das Museum ein Lern- und Gedenkraum. Hier geht es vor allem um die Opfer von Zwangssterilisierung und den Krankenmorden an fast 5.000 Hamburgerinnen und Hamburgern. Besucher und Besucherinnen stehen zunächst vor einer deckenhohen, imposanten Bücherwand. "Das sind alles Bände, die ab 1900 verfasst worden sind, die sich mit Themen wie Rassenkunde und Eugenik beschäftigen, einfach um deutlich zu machen: Das war damals Wissenschaft, und es sind Wissenschaftler gewesen, die ganz stark die NS-Ideologie befüttert haben," berichtet Osten.

Das Medizinhistorische Museum zeigt eine vielseitige Mischung aus Entsetzen und Erinnern an Macht und Missbrauch in der Medizin und gleichzeitig die Errungenschaften und Entwicklungen aus den letzten 150 Jahren.

Infos zum Medizinischen Museum Das Museum ist an den Wochenenden immer von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Karten gibt es für 6, ermäßigt für 4 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 26.01.2022 | 19:00 Uhr