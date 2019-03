Stand: 28.03.2019 14:19 Uhr

Hamburger Ausstellung zeigt soziale Projekte von Anette Schneider

Menschenfreundliche Städte, menschenwürdige Unterkünfte für Geflüchtete, Trinkwasser für alle und Ideen für Existenzgründungen, die kaum etwas kosten: Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt in der Ausstellung "Social Design" wie das funktioniert. Am Freitag wird die Schau eröffnet.

Ein Gymnasium für eine entlegene Gegend in Burkina Faso, ein Wasserfilter, der weder Strom noch Chemie benötigt, und ein vor der Gentrifizierung gerettetes Viertel in Liverpool: Das sind nur einige der 25 lokalen und internationalen Projekte, die in der Ausstellung "Social Design" vorgestellt werden.

"Social Design": Für die Gesellschaft gestalten











Mit den Projekten Lösungen für Probleme finden

"Das ganz Wichtige ist, zu verstehen, dass es sich nicht um Sozialarbeit handelt", sagt die Direktorin des Museums Tulga Beyerle. Es ginge mehr um Projekte, in denen Menschen zusammen ihre Umgebung verbessern. "Also ein Problem lösen, das sie haben: Das kann ein Wohnbauproblem sein, das kann ein Nachhaltigkeitsproblem sein, das kann Wassergewinnung sein", so Beyerle weiter.

Eines der vorgestellten Projekte ist "10.000 Gärten für Afrika", das versucht die biologische Vielfalt und lokale Versorgung in afrikanischen Ländern zu sichern. Stets sind es Projekte, die auf die Folgen des ökonomischen Wachstumswahninns reagieren: auf die rücksichtslose Ausbeutung von Mensch, Natur und Rohstoffen. Die Projekte reagieren auf Armut, fehlende Zukunftschancen oder Migration. Texte, Bilder und Filme stellen die einzelnen Projekte vor, in denen Menschen zusammenfinden, um gemeinsam mit Designern und Architekten Alternativen im Kleinen zu entwickeln.

