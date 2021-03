Little Italy - mitten in Hamburg-Eppendorf Stand: 17.03.2021 07:32 Uhr Der Hamburger Journalist Marco Maurer hat ein wunderbares Buch über eine Italien-Reise geschrieben und dazu für zwei Monate in Hamburg ein kleines Italien-Museum eröffnet.

von Daniel Kaiser

Mit einem Fiat 500 durch Italien! Der Hamburger Journalist Marco Maurer hat sich einen Traum erfüllt und ist mit einem befreundeten Fotografen in Sizilien in einen 50 Jahren alten Cinquecento gestiegen und einfach losgefahren. Mitgebracht hat er ein wunderbares Buch mit schönen Begegnungen und 25 Kochrezepten. Im Lehmweg in Eppendorf hat er jetzt für zwei Monate einen Laden gemietet und dort ein kleines Italien eingerichtet, in dem er Szenen aus dem Buch aufbaut – wie in einem Museum.

Eine Mischung aus Galerie und Disneyland

Plötzlich steht man mitten in Italien. Das Meer rauscht aus einem Lautsprecher. Im Fenster steht eine Vespa. Oliven kullern über die Regale. Marco Maurer lässt die Geschichten von seiner großen Reise hier in diesem kleinen Laden noch einmal lebendig werden. "Wir haben sogar eine ziemlich originale italienische Cinquecento-Werkstatt nachgebaut, und so kann man die ganze Reise von Neapel über die Abruzzen bis nach Turin noch mal nachgehen und nachfühlen", erklärt Maurer. "Es ist eine Mischung aus Galerie, Museum und Disneyland." Der Ladenraum wird zu einem begehbaren Buch – eine herrlich verrückte Idee!

Italien-Feeling inklusive kleiner Kirche

In einer Nische hat Maurer hinter einem Samtvorhang eine kleine Kapelle aufgebaut mit Maria, Kruzifix und Orgelmusik. Um die Ecke steht eine Küche wie bei Mama Miracoli. Angefangen hat Maurer seine Reise am südlichsten Zipfel, tuckerte mit dem uralten Cinquecento durch Mafia-Landstriche, erkundigte sich nach den besten Pizzarezepten und hörte die Geschichten der Olivenbauern. "Ich wollte das einfache Italien: Einfache Reise, einfaches Essen, einfaches Auto und bodenständige Menschen – den Mechaniker, den Pizzabäcker, die Fischerin, die Safranbäuerin."

Wunderbare Kochrezepte aus Italien

Sehr sinnlich beschreibt Marco Maurer die Fahrt durch den Sehnsuchtsort im Süden. Natur, Menschen und Küche verschmelzen zu einem großen wunderbaren Ganzen. Über eine Süßspeise schreibt er: "Das Tiramisud – ein feuchtes, frisches Dessert, vor Rum und Zitrone triefend – schmeckt wie mein Tag in Neapel – wild, aber harmonisch." Man erfährt eine Menge über die Geschichte des italienischen Essens, aber leider auch, dass das Italien in unserem Supermarktregal eher mit Labor zu tun hat als mit "Dolce Vita".

Mit der Schwiegermutter des Paten auf Du und Du

Auf einem Fernseher läuft die Film-Szene, in der spätere "Pate" in Italien heiratet. Marco Maurer war in dem Dorf, in dem diese Sequenz gedreht wurde, und traf eine Frau, die dabei war. "Sie zeigte mir sofort unaufgeordert ein Photo von damals, auf dem sie als Schwiegermutter von Al Pacino zu sehen ist." Gleich daneben hängt in dem Mini-Italien von Eppendorf ein Radio an einem Baum, aus dem ein Popsong von Roxette krächzt - so hat Maurer das mitten in einem riesigen Olivenanbaugebiet erlebt. "Der Olivenbauer sagte, das habe sein Bruder dort hingehängt, um die Wildschweine zu vertreiben."

Overall und Nudelholz als Ausstellungsstücke

Neben dem Roadtrip mit stimmungsvollen, lebendigen Fotos des Pulitzer-Preisträgers Daniel Etter erzählt Marco Maurer auch parallel die Geschichte seiner bayerischen Großmutter und meint, italienische Wurzeln in ihr zu entdecken. Die Menschen, die er auf seiner Reise getroffen hat, haben ihm Ausstellungsstücke für sein besonderes Italien-Museum geschickt: der KfZ-Mechanikerin seinen Overall, die Bäckerin ihr Nudelholz. Zwei Monate lang hat Marco Maurer den Pop-Up-Store im Eppendorfer Lehmweg gemietet und will ihn italienisch bespielen.

"Meine italienische Reise" heißt das Buch von Marco Maurer. Es hat 240 Seiten, viele Fotos und 25 Rezepte. Das "Little Italy" von Eppendorf befindet sich im Lehmweg 42.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 16.03.2021 | 19:30 Uhr