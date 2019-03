Stand: 27.03.2019 10:53 Uhr

Kritische Kunst: Ausstellung zu KP Brehmer in Hamburg von Anette Schneider

Schon in den 60er-Jahren beschäftigte sich KP Brehmer, eigentlich Klaus Peter Brehmer, kritisch mit den Massenmedien im Kapitalismus, mit ihren Manipulations- und Verschleierungsmöglichkeiten, die heute, im Zeitalter von Fake News, immer undurchschaubarer werden. Die Hamburger Kunsthalle würdigt den 1997 verstorbenen Künstler, der viele Jahrzehnte an der Hamburger Hochschule für Bildende Kunst lehrte, jetzt mit der ersten, großen Retrospektive in Deutschland.

Wer schon immer mehr wissen wollte über die Bezahlung im öffentlichen Dienst, für den hat KP Brehmer das in einem Diagramm aufgeschlüsselt. Und zwar nach „Beschäftigten im Öffentlichen Dienst (je Einkommensklassen) nach Diensten“. Damit sich das Ganze schnell erfassen lässt, präsentiert Brehmer sein Ergebnis auf 3,20 Meter Breite und 1,30 Meter Höhe. Man sieht: Viele senkrecht verlaufende Streifen in rot, orange, grün und schwarz.

Diagramme zum Vorführen von Politik, Wissenschaft und Werbung

KP Brehmer liebte Diagramme, Schautafeln und Statistiken. Seit den 60er-Jahren nutzte er dieses angeblich so "objektive" und "neutrale" Material aus Politik, Wissenschaft und Werbung, um durch kleine Veränderungen sarkastisch dessen Manipulationsmöglichkeiten und Ideologiegehalt vorzuführen. Oder die pure Inhaltsleere.

Das alles seien Vorlagen, erklärt Kuratorin Petra Roettig: "Die hat er aus allen möglichen Magazinen genommen. Er arbeitet hart an der Realität. Aber dadurch, das er es dann bricht quasi, zeigt er eben auch, wie absurd diese Tafeln und Statistiken sind, an die ja alle fest geglaubt haben." Auch heute sei das noch so. "Wenn man die Zeitung aufblättert, sieht man ja dauernd immer noch Statistiken."

Adenauer-Ära prägte den Künstler

Mehr als 200 Arbeiten versammelt die Ausstellung: darunter Grafiken, Plakate, Postkarten und Briefmarken. 1938 geboren, wuchs Brehmer im Faschismus auf, erlebte die Jugend in der erstickenden Enge der konservativen Adenauer-Ära, lernte Drucker, studierte in Düsseldorf Grafik - und wechselte 1963 nach Berlin, wo er sich politisierte und auf Gleichgesinnte stieß. Auf Wolf Vostell, Sigmar Polke, Gerhard Richter und den sogenannten kapitalistischen Realismus, "den sie damals zusammen geprägt haben", sagt Roettig. "Die Kritik auch an der Bildproduktion, der Konsumwelt, das Bild der Frau in der Werbung - das spielt alles eine Rolle."

Kunst für eine politische Aufklärung

Bis zu seinem Tod 1997 entwickelte KP Brehmer konsequent politisch-aufklärerische Kunst. Dabei interessierte ihn nicht das einzelne Kunstwerk, sondern Grafik als demokratisches Massenmedium. Brehmer, der seinen Vornamen Klaus Peter als Hommage an die damals schon verbotene KPD in KP zusammenzog, wollte Kunst für alle produzieren.

Nur habe es lange an Interessenten gefehlt, so Petra Roettig: "Ihm wurde dann eigentlich klar, dass man mehr in die Vermittlung, ja in die Bildung des Besuchers, des Publikums gehen soll." Es sei ihm ein großes Anliegen gewesen, die Besucher, die Menschen zu beteiligen. "Er wollte eigentlich einen mündigen Bürger erziehen. Zeigen, wie wir oft an der Nase herumgeführt werden."

Genussvoll demontierte KP Brehmer immer wieder vorherrschende Aussagen aus Politik und Wirtschaft. Vor der Kunsthalle flattern jetzt drei riesige deutsche Nationalfahnen, an denen Brehmer die Einkommensverteilung in diesem Land vor Augen führt. Die Kuratorin weiß, was es bedeutet: "Indem er eben nicht gleich breite Streifen gemacht hat, sondern Schwarz relativ schmal für das Einkommen des Mittelstands, Rot, noch schmaler, für die restlichen Haushalte und sehr breit Gelb für das Großkapital." So habe er die nationale Flagge einfach in ein Diagramm verwandelt.

Zum Nachhören NDR Kultur - Klassisch unterwegs - 27.03.2019 16:20 Uhr Autor/in: Anette Schneider KP Brehmer ist einer der großen Unbekannten der jüngeren deutschen Kunst. Die Kunsthalle Hamburg zeigt 200 seiner Werke in der Ausstellung "Korrektur der Nationalfarben".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Brehmer integriert gesellschaftliche Entwicklungen in seine Kunst

Die grob chronologisch gegliederte Ausstellung zeigt, wie schnell der Künstler auf neue, gesellschaftliche Entwicklungen reagierte, etwa die farbigen Schlieren von Wärmebildern aufgriff, oder die Mona Lisa verpixelte.

Immer wieder beschäftigte er sich mit dem Faschismus. Und in den 70er-Jahren entstand eine großartige Serie politischer Landkarten, in denen die Farbe zum Augenöffner wird und zeigt, was das in Schulen und Medien verwendete Material verschleiert: Seine Südamerika-Karte etwa präsentiert das "Investitionsklima" im Jahr 1970. Alle Länder, in denen die USA Militär installiert haben, bieten beste Bedingungen für Geschäfte. Das sozialistische Chile hingegen ist knallrot eingefärbt, und gilt laut Legende als "gefährlich".

Immer noch aktuell

"Seine Idee war wirklich bis zum Schluss ganz stringent, diese Dinge zu hinterfragen. Und zwar in aller Breite", sagt Kuratorin Petra Roettig.

Die engagierte Ausstellung führt dies auch in aller Breite vor - und macht damit bewusst, wie aktuell Brehmers Werk angesichts neofaschistischer Bewegungen, Fake News und ständig ausgefeilteren Manipulationsmöglichkeiten noch immer ist.

Kritische Kunst: Ausstellung zu KP Brehmer in Hamburg KP Brehmer ist einer der großen Unbekannten der jüngeren deutschen Kunst. Die Kunsthalle Hamburg zeigt 200 seiner Werke in der Ausstellung "Korrektur der Nationalfarben". Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntags: 10 - 18 Uhr (Donnerstags bis 21 Uhr)

Montags geschlossen Hinweis: Dienstagskarte 6 Euro

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren frei In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 27.03.2019 | 16:20 Uhr