Jubiläumsausstellung: 150 Jahre Kunsthalle Hamburg

Zum 150. Jubiläum zeigt die Hamburger Kunsthalle eine große historische Sonderausstellung, die die Geschichte des Hauses und seiner Sammlung erzählt, die mit Gemälden von Caspar David Friedrich, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner, mit alten Niederländern und vielen zeitgenössischen Künstlern zu den bedeutendsten in Deutschland zählt.

Was für eine mutige Entscheidung! In ihrer großen Jubiläumsausstellung feiert die Kunsthalle nicht ihre vielen Schätze und die vielen eindrucksvollen Ausstellungen, die sie in ihrer langen Geschichte zeigte. Vielmehr nutzt Kuratorin Ute Haug die Gelegenheit, um die Herausforderungen täglicher Museumsarbeit vor Augen zu führen, ohne die es die Kunsthalle nicht gäbe: das Sammeln, Erforschen, Ausstellen und Bewahren von Kunst. "Es sollte einfach auch die Realität eines Museums widerspiegeln, dass das, was dann an der Wand ist oder was man in der Sammlung sieht, immer Produkte langer Aushandlungsprozesse sind, die eben auch schwierig sind", erklärt die Kuratorin der Ausstellung Ute Haug.

Kunst verkaufen, um Kunst zu kaufen

Die Ausstellung versammelt vielfältiges historisches Material: erste Entwurfsskizzen der Kunsthalle, Porträts von Stifterinnen und Stiftern, Listen von Ankäufen und Verlusten, Dokumente über den Bilderraub der Nationalsozialisten, historische und aktuelle Interviews und Debatten um Schließtage umreißen die Entwicklung des Hauses von den Anfängen bis heute. Wobei es in seiner Geschichte eine große Konstante gibt: "Das Museum ist von Beginn eigentlich ein Mangelwesen. Es ist ein durchgehender Duktus der Museumsdirektoren: Es gab immer zu wenig Geld. Immer zu wenig Geld für Ankäufe, für Personal, für Ausstattungen, für wissenschaftliche Arbeit. Eine auskömmliche Finanzierung hat dieses Haus noch nie gesehen."

Alles begann mit einigen Schenkungen Hamburger Kaufleute. Und während dafür bald ein erstes Haus gefunden war, fehlte jahrelang ein wissenschaftlicher Leiter. Erst Alfred Lichtwark, der sich auf Künstler aus Hamburg konzentrierte, und dann Gustav Pauli, der den Blick auf die Impressionisten weitete, brachten Struktur in die Sammlung. Wobei Pauli nach dem Ersten Weltkrieg eine damals übliche, heute geächtete Möglichkeit nutzte, die Sammlung neu auszurichten: "Er hat ab 1919 bis 1933 Hunderte von Kunstwerken verkauft und getauscht, um eben mit dem Geld, das er wieder einnahm, andere Kunstwerke zu kaufen."

Die Rolle des Museums in der Gesellschaft

Gleich mehrere kleine Kapitel thematisieren die Verortung des Museums in der Gesellschaft: Das erste Museumscafé in Deutschland wurde in der Hamburger Kunsthalle eröffnet. Und wie überall wird auch hier über den Widerspruch diskutiert, eine Einrichtung für alle sein zu wollen, aber Eintritt zu verlangen - aktuell sind es 14 Euro. Ein alter Ankündigungskasten mit dem Hinweis "Eintritt frei" zeigt, wie es auch gehen könnte. Und die Besucher rücken ins Blickfeld: Fotografien aus den 50er-Jahren zeigen aufgebrachte Besucher vor Bildern Picassos. Andere die langen Warteschlangen vor dem Museum, die sich seit den 70ern anlässlich der legendären Ausstellungen von Werner Hofmann bildeten. Schon früh stritt man in Hamburg über verlängerte Öffnungszeiten. Denn, so Ute Haug: "Die Kunsthalle war damals ein Tageslichtmuseum, und immer nur wenn es hell war, kam man rein: Im Sommer war das von 10 bis 17 Uhr und im Winter von 10 bis 16 Uhr. Und das war eine ganze lange Zeit so, bis in die 50er-Jahre hinein."

Ob der Einfluss von Sponsoren, drei große Tafeln, die Diebstähle auflisten, oder die Vorstellung aktueller Forschungsprojekte - die Ausstellung gibt umfassenden Einblick in den mühsamen Alltag eines Museums, in die grundlegende Museumsarbeit, die das Haus zusammenhält, es durch immer neue wissenschaftliche Erkenntnisse stetig verändert - und die großen Sonderausstellungen erst möglich macht.

