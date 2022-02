Hamburger MARKK will Besucher stärker einbeziehen Stand: 01.02.2022 06:00 Uhr Das Hamburger MARKK ist in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess. Weg vom verstaubten Hörsaal-Image eines vormaligen Völkerkundemuseums zu einem partizipativen Museum, das gesellschaftliche Debatten aufgreift. Ein Raum spielt dabei eine besondere Rolle.

von Anina Pommerenke

Selten erscheinen so viele Gäste zu einem dritten Geburtstag: Es ist voll im Zwischenraum. Einem großzügigen, hellen Raum mit hohen Decken, gleich links hinterm Empfangstresen im altehrwürdigen Gebäude des Hamburger Museums MARKK. Seit 2019 fungiert dieser als experimenteller Veranstaltungsraum und Testort für Formate. Auf Holzkisten und schwarzen Museums-Klappstühlen ohne Lehne hat sich ein diverses Publikum eingefunden. Als ob die Hamburger Stadtgesellschaft entschieden hätte, von jeder sozio-kulturellen Gruppe, aus jeder Generation zwei Artgenossen auf Noahs Arche zu schicken. Nur bleibt das Weltuntergangsszenario heute aus.

"Wissenschaft braucht Nähe zur Gesellschaft"

Dafür stehen auf der improvisierten Bühne andere elementare Fragestellungen zur Debatte. "Wissenschaft braucht Nähe zur Gesellschaft" läuft in pinken Neonlettern über eine Anzeigetafel. Mitglieder des Debattierclubs Hamburg liefern sich um eine beleuchtete Tischtennisplatte herum Schlagabtausche zu Thesen, die an das Werk des Anarchisten und Anthropologen David Graeber angelehnt sind. In 45 Sekunden können sie Pro oder Kontra vertreten, zum Beispiel zur Frage, ob Rhetorik gut für die Gesellschaft ist. Eine Schiedsrichterin, entscheidet von einem Hochsitz herab, wie bei einem Tennis-Match, wessen Argumentation sie mehr Gewicht gibt. Wird es knapp, lässt sie das Publikum entscheiden. Wortfetzen aus den Debatten werden von Schauspielern und Musikern mitgeschnitten und mit Soundeffekten verwoben. Es entfaltet sich ein Mix aus Performance und Präsentation.

Zwischenraum spielte zentrale Rolle bei Neupositionierung des Museums

Mit dem Abend feiert das Museum am Rothenbaum den dritten Geburtstag des sogenannten Zwischenraums. "Es ist der Ort, an dem wir den Neupositionierungsprozess des Museums begleiten", erklärt Gabriel Schimmeroth, Leiter der Veranstaltungsabteilung. Das ehemalige Museum für Völkerkunde hat in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Barbara Plankensteiner ein komplettes Make-Over erhalten: Neben einem neuen Namen und neuen Inhalten stehen neue Zugriffe auf die Rolle und Idee des ethnologischen Museums im Fokus. Laut Schimmeroth geht es vor allem um Provenienzforschung, also die Frage, wo Kulturgüter und Kunstwerke herkommen, Kooperation und Partizipation und damit einen direkten Zugang zum Museum.

Weitere Informationen Provenienzforschung: Restitution afrikanischer Kunst am MARKK Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und MARKK-Direktorin Barbara Plankensteiner sprechen über die Situation in Hamburg. mehr

"MARKK in Motion": Es wird weiter experimentiert

Der Zwischenraum ist ein Baustein des Projekts "MARKK in Motion - Initiative für Ethnologische Sammlungen der Kulturstiftung des Bundes". Dabei handelt es sich um eine vierjährige Experimentierphase, Erkenntnisse und Überlegungen sollen sich in der Dauerausstellung niederschlagen. Um die Öffentlichkeit bei diesem Prozess mitzunehmen, das Geschehen hinter den Kulissen zu erklären, wird der Zwischenraum mit verschiedenen, von Schimmeroth kuratierten Veranstaltungen bespielt. Dort finden unter anderem Werkstattgespräche, Ausstellungen und sonstige besondere Formate statt. Sie stehen jedes Jahr unter einem Hauptthema, erläutert Schimmeroth. Dieses Jahr heißt das Motto "Was wir wissen". Inhaltlich geht es um die Wissensproduktion selbst und die Frage: Wer ist das "wir" im Museum? Die Geburtstags-Veranstaltung bildet da nur den Auftakt.

Direkter Austausch mit dem Publikum

Schimmeroth will weg vom verstaubten Hörsaal-Image der Völkerkundemuseen. Der Austausch mit dem Publikum ist seiner Meinung nach durch den Zwischenraum unkomplizierter, flexibler und direkter geworden. Da wird mal bei "Vinyl-archäologischen Talks" in der Plattensammlung des Museums gestöbert und gemeinsam Musik gehört. Es finden aber auch politische Debatten mit Aktivistinnen und Aktivisten statt. Und sehr regelmäßig die besagten Werkstattgespräche, in denen zum Beispiel erläutert wird, warum und wie die neuen Inhalte des Museums zu Stande kommen. Die Corona-Pandemie habe den direkten Austausch und Begegnungen natürlich erschwert, gibt Schimmeroth zu Bedenken. Aber auch diesen Aspekt greift er direkt auf und widmet sich der Frage, wie ein Museum in und nach der Pandemie funktionieren kann.

Weitere Informationen "Farbe trifft Landkarte": Ausstellung im MARKK Hamburg Das Hamburger Museum am Rothenbaum zeigt anhand historischen Materials, wie es dazu kam, dass Landkarten bunt wurden. mehr

Postkolonialismus-Debatten stärker aufgreifen

Für den studierten Historiker ist ein Museum keineswegs ein Ort, an dem man sich alleine irgendwelche Objekte anschauen sollte. Museen insgesamt haben sich seiner Meinung nach zu Orten für Diskurse entwickelt. Der Austausch mit dem Publikum zeige aber ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die teilweise auch überraschende Allianzen zutage fördern, berichtet Schimmeroth. Zum Beispiel habe das junge, diverse, postkolonial informierte, studentische Publikum oftmals ähnliche Erwartungen an ein Museum, wie die "ganz alten" Besucher. "In den Debatten gibt es dann oft die Bernie-Sanders-AOC-Allianz gegen die Boomer" - so seine Beobachtung. Mit "AOC" ist die US-amerikanische Abgeordnete der demokratischen Partei Alexandria Ocasio-Cortez gemeint.

Weitere Informationen "Geraubte Geschichte": MARKK Hamburg präsentiert Benin-Sammlung Die sogenannten Benin-Bronzen spielen eine zentrale Rolle in der Debatte um die Restitution geraubter Kunst. mehr

Andere Museen setzen ebenfalls auf mehr Partizipation

Mit dem Projekt- und Begegnungsraum ist das MARKK mittlerweile durchaus zum Trendsetter in der Hansestadt avanciert. Denn das Konzept des partizipativen Raums hat bereits Nachahmer gefunden. So hat das Museum für Kunst und Gewerbe den Freiraum gestartet - und auch das Altonaer Museum hat einen Projektraum eingerichtet, weiß Schimmeroth zu berichten. Er betont, dass der Zwischenraum dem MARKK erhalten bleiben soll - auch wenn die eigentliche Projektarbeit nach vier Jahren abgeschlossen ist. Ihm es offensichtlich wichtig zu zeigen wie das geht, das "Museummachen" und auch was das besondere an der Arbeit eines ethnologischen Museums ist. Die Menschen in Prozesse miteinzubeziehen, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfinden, sie an die Hand zu nehmen, zu erklären - das ist ein vielversprechender Ansatz, der zumindest einen Teil der interessierten Kundschaft näher mit dem Museum zusammenwachsen lässt.

Weitere Informationen Kulturpartner: Museum am Rothenbaum Das MARKK fördert die Wertschätzung für Kulturen und Künste der Welt. Im Zentrum des Programms stehen seine globalen Kunst- und Kulturbestände. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch unterwegs | 28.01.2022 | 17:20 Uhr