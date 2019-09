Stand: 01.09.2019 17:45 Uhr

Großer Andrang bei Festwochenende der Kunsthalle

Knapp 30.000 Besucher haben am Wochenende in Hamburg den 150. Geburtstag von Norddeutschlands größtem Kunstmuseum gefeiert. Die Hamburger Kunsthalle war am 30. August 1869 eröffnet worden. Aus diesem Anlass gab es am Sonnabend und Sonntag ein großes Fest". Bei kostenlosem Eintritt bildeten sich lange Schlangen an den Eingängen. Nach Angaben des neuen Direktors Alexander Klar hat der Andrang die Erwartungen bei Weitem übertroffen.

Vielfältiges Programm wurde sehr gut angenommen

Unter dem Motto "Für uns alle" standen Führungen, Lesungen und Tanzaktionen auf dem Programm. Food-Trucks sorgten für die Verpflegung der zahlreichen Gäste. Außerdem wurden ein Kinder- und Familienprogramm angeboten, sowie eine Party, bei der am Sonnabend rund 15.000 Gäste bis spät in die Nacht feierten. Selbst das regnerische Wetter am Sonntag hielt die Besucher nicht ab. In den Mittags- und Nachmittagsstunden musste man immer wieder Schlange stehen. Besonders gut wurden nach Angaben der Kunsthalle die Führungen durch die unterschiedlichen Ausstellungsbereiche angenommen, die im Viertelstundentakt angeboten wurden.

Drei neue Ausstellungen seit Freitag geöffnet

Bereits am Freitag hatten in der Kunsthalle drei neue Ausstellungen eröffnet. Für die Schau "100 Jahre Hamburgische Sezession" wurden rund 40 Gemälde und Skulpturen von Mitgliedern der Künstlervereinigung in den bestehenden Rundgang der Klassischen Moderne eingefügt. Eine weitere Schau zeigt eine Auswahl herausragender Werke von Rembrandt aus dem Kupferstichkabinett. Zudem wird in der Ausstellung "Unfinished Stories" internationale Gegenwartskunst aus der Sammlung der Kunsthalle gezeigt.

