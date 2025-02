"Glitzer"-Ausstellung: Wenn es auf dem Kopf blinkt und funkelt Stand: 18.02.2025 11:28 Uhr Ende Februar startet im Museum für Kunst und Gewerbe eine Ausstellung unter dem Titel "Glitzer". Mit dabei sind dann auch die bunten Drag-Queen Perücken zweier Hamburger Designer.

von Larissa Dudek

Kein einziges Haar ist bei diesen Perücken fehl am Platz. Es sind perfekte, verrückte und einzigartige Kunstwerke und können bis zu 2,5 Kilo schwer werden - insgesamt rund 50 Arbeitsstunden pro Stück. Die zwei Perücken-Designer Karl Gadzali und Mohamad Barakat-Götz sind beste Freunde und brennen für Glitzer - je mehr, desto besser: "Mit Glitzer kann man natürlich sehr viel machen", sagt Karl Gadzali. "Man kann so tolle Highlights setzen und auch so eine Lebendigkeit in diese Perücken bringen, die vorher überhaupt nicht da war. Es macht Spaß und bringt gute Laune. Es funkelt halt - und funkeln ist immer schön."

Extra für die Ausstellung haben sie mehrere Stücke hergestellt. Alle Perücken sind innen hohl und bestehen aus aufwendigen Drahtkonstruktionen, auf die dann synthetische Haarfasern, Strass und natürlich Glitzer mit viel Feingefühl aufgesetzt werden. Karl und Mohamad sind eher Haar-Ingenieure statt Friseure.

Perücken für die Ausstellung und Drag-Stars

Eine weiße, geschwungene Perücke ist eine Hommage an die Hamburger Alsterschwäne. Sie wurde aber auch schon einmal getragen, erklärt Karl: "Ich hab Oliva auch schon ein Foto geschickt, dass ihre Perücke hier in der ersten Reihe zu sehen ist." Olivia, das ist Travestie-Star und Drag-Queen Olivia Jones, für die Karl seit Jahren Drag-Perücken herstellt. "Mal schauen, was sie später dazu sagt."

Weitere Informationen "Call for Glitter": MKG sammelt private Glitzerobjekte Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe hat dazu aufgerufen, Fotos von Glitzer-Objekten zu schicken - mit Erfolg. mehr

Mohamad Barakat-Götz hat schon als kleiner Junge seiner Mutter immer die Haare gestylt, damals noch in seiner Heimat Syrien. Als er dann nach Hamburg gekommen ist und als Friseur gearbeitet hat, merkte er jedoch schnell, dass ihm das nicht reicht: "Die meisten Kunden kamen rein und wollten immer nur einen Zentimeter abgeschnitten bekommen. Das war nicht, was ich wollte. Ich wollte verrückte Sachen stylen - genau solche Sachen eben. Ich liebe das."

Glitzer als Symbol für Liebe und Selbstbestimmung

Karl Gadzali hat früher auch als Friseur gearbeitet, dann aber nach einer schweren Krankheit entschieden, alles zu ändern: "Danach hab ich mich entschieden, nur noch Sachen zu machen, die mir Spaß machen und bei denen ich mich kreativ ausleben kann. Das ist natürlich hier mehr der Fall, als normal am Kunden zu stehen."

Es funkelt und glänzt im Ausstellungsraum der Perücken. Und so kann Glitzer auch Symbol für Liebe und Selbstbestimmung sowie für ein bestimmtes Lebensgefühl stehen. Am 28. Februar eröffnet dann die bunte Schau im Museum für Kunst und Gewerbe.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 17.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen