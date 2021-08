"Four Seasons": Hamburger Kunsthalle erhält Gemälde von David Novros Stand: 06.08.2021 12:20 Uhr Zum 80. Geburtstag des Künstlers David Novros am 8. August 2021 bekommt die Hamburger Kunsthalle sein Wandgemälde "Four Seasons" (1974) geschenkt.

Das großformatige Werk entstand im Jahre 1974 und wurde inspiriert durch Antonio Vivaldis Konzertzyklus "Vier Jahreszeiten". Es besteht aus vier Teilen und ist etwa zehn Meter lang und vier Meter hoch. Links beginnend folgt das Werk den vier Jahreszeiten vom Frühling bis zum Winter: einem aufsteigenden Hellwerden folgt ein absteigendes Dunkelwerden. Das Bild befand sich vorher im Familienbesitz.

Novros zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen US-amerikanischen Malern

Der Direktor der Hamburger Kunsthalle, Alexander Klar, bezeichnete die Schenkung als "Glücksfall". Novros zählt nach Angaben der Kunsthalle zu den wichtigsten US-amerikanischen Malern seiner Generation. Er wurde 1941 in Los Angeles geboren und lebt jetzt in New York. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem im Museum of Modern Art und dem Whitney Museum of American Art in New York, dem Art Institute in Chicago und in der Menil Collection in Houston.

Novros' Werke verbinden die nativ-amerikanische und die europäische Wandmalerei, die er in den 1960er-Jahren auf einer Reise durch Europa kennenlernte. Zurück in den USA, genauer in New York, entwickelte er ab 1964 seine großformatigen, modularen "Portable Murals" - tragbare Wandgemälde. "Four Seasons" ist das größte Wandgemälde aus dieser Reihe.

Weitere Informationen Kulturpartner: Hamburger Kunsthalle Seit 150 Jahren ist die Hamburger Kunsthalle ein lebendiger Ort für die Begegnung und Auseinandersetzung mit der Kunst. extern Museen und Bildende Kunst in Hamburg Im Hamburg gibt es unzählige Museen - von der Kunsthalle über das Museum der Kulturen bis hin zum Museum der Arbeit. mehr