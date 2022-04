Künstlerduo Drift lässt die Elbphilharmonie leuchten Stand: 28.04.2022 14:22 Uhr Start fürs Musikfest Hamburg: Das niederländische Künstlerduo Drift taucht die Elbphilharmonie heute Abend ab 23 Uhr in ein Wellenspiel aus Licht. Die Lichtinszenierung wird bis zum 1. Mai vier Mal aufgeführt.

von Barbara Block

Sie bringen ein bisschen Zauber in herausfordernde Zeiten: die wunderschönen Skulpturen und Lichtinstallationen des niederländischen Künstlerduos Drift. Eigens für die Elbphilharmonie hat das Duo ein Kunstwerk erschaffen, das die Westspitze des Gebäudes an vier Abenden jeweils für rund 10 Minuten in ein Wellenspiel aus Licht eintauchen lässt. Hunderte Drohnen werden zum zweiten Satz des Klavierkonzertes von Thomas Adès tanzen. Ein Leuchtdrohnen-Ballett, das die Wellen des Wassers und die Schallwellen der Musik aufnimmt.

Lichtkunst "Breaking Waves" wird vom 28. April bis 1. Mai aufgeführt

Am 28. April beginnt die Lichtkunst ab 23 Uhr, an den folgenden drei Abenden jeweils ab 22.30 Uhr. Die Lichtinstallation ist öffentlich und kann an allen vier Abenden von den westlich der Elbphilharmonie gelegenen Hafengebieten aus beobachtet werden. Den Angaben der Elbphilharmonie zur Folge eignen sich die Elbpromenaden zwischen Landungsbrücken und Baumwall, die Überseebrücke und der Aussichtspunkt am südlichen Ende des Alten Elbtunnels, um das Werk zu bestaunen.

Drift verbindet zum Musikfest Hamburg Natur und Technik in Elbphilharmonie

Das Künstlerduo Drift beschäftigt sich in seinen Installationen mit Fragen über Zukunft, Natur und Technik. "Wir betrachten unsere Welt mit Neugier und halten nicht alles für selbstverständlich, stellen Dinge in Frage", erzählt die Künstlerin Lonneke Gordijn von Studio Drift. "Wenn wir dann Technik einsetzen, haben wir ein bestimmtes Gefühl, was wir ausdrücken wollen." Häufig sei dies ein Zustand, den sie erschaffen wollen würden - etwa ein Gefühl von Schweben, Fliegen, Freisein. "Die Natur ist für uns Vorbild, eine endlose Inspirationsquelle", fügt ihr Kollege Ralph Nauta hinzu. "Über Milliarden von Sprüngen in der Evolution hat die Natur die perfekteste Form gefunden, um ihren spezifischen Aufgaben gerecht zu werden."

Wunderschön und fragil - wie die Natur

Ihre erste gemeinsame Arbeit waren Skulpturen aus Pusteblumen, die sie noch immer herstellen: Mit Pinzette und Silikonkleber werden die Samen einzeln auf LED-Lämpchen geklebt - 120 Fallschirmchen pro Blume, eine Heidenarbeit. Pro Stunde schaffen die Mitarbeiter drei Stück. Schaltkreise aus Phosphorbronzedraht, als Metallrahmen gestaltet, bringen die puscheligen Kugeln später zum Leuchten.

"Sie erscheinen hier als Verbindung zwischen Technik und Natur", erklärt Lonneke Gordijn. "Das ist auch ein positives Szenario für eine Zukunft, wo Natur und Technik verbunden werden, um Fortschritte zu erzielen, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Das ist der Grund, warum wir dieses Werk 'Fragile Future', 'Zerbrechliche Zukunft', nennen."

Breaking Waves: Licht als zentrales Element in Wellen

Eine große Rolle spielt für die beiden das Licht: "Licht ist Leben und in welchem Licht du etwas siehst, bestimmt, wie du dich fühlst", sagt Lonneke Gordijn. "'Licht' hat einen großen Einfluss darauf und in unserer Kunst geht es genau darum: Wir wollen das Lebensgefühl verändern." Viele ihrer Werke sind der Natur abgeschaut: "Flylight" simuliert den Flug der Stare, "In Twenty Steps" imitiert mit 20 computergesteuerten Glasröhrenpaaren das Schwingen von Flügeln, und die "Shylights" aus Seide öffnen und schließen sich wie Blüten - im Rhythmus der Natur.

"Wir wissen genau, wann sich etwas richtig anfühlt oder nicht", so Lonneke Gordijn. "Das ist nicht nur so, wenn wir ein Werk zum ersten Mal betrachten, das passiert jedes Mal aufs Neue, wenn du damit in Kontakt kommst: die Ruhe, die Erleichterung, sich zu erlauben, normal zu atmen, anstatt durchs Leben zu hetzen. Der Rhythmus der Natur hingegen ist sehr kraftvoll, heilsam und wichtig für uns."

Die Natur ist zum Staunen schön - und intelligent. Das Schwarmverhalten von Tieren inspirierte die Künstler zu einer fliegenden Installation aus 300 algorithmengesteuerten Leuchtdrohnen beim Burning Man Festival in Nevada.

"Etwas erschaffen, das noch keiner gesehen hat"

In unserer zunehmend digitalisierten Welt ist ihnen auch sinnliches Erleben wichtig: "Es ist enorm wichtig, mit dem Physischen in Kontakt zu bleiben, wertzuschätzen, etwas mit eigenen Händen zu bauen und die Technik zu nutzen, um etwas Magisches zu kreieren, dich selbst auszudrücken - etwas zu erschaffen, das noch keiner gesehen hat. So etwas inspiriert die Menschen und du kommst mit ihnen ins Gespräch", sagt Ralph Nauta.

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 25.04.2022 | 22:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Installationskunst Elbphilharmonie