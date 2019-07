Stand: 17.07.2019 17:00 Uhr

"Leben": Porträts von Walter Schels in Hamburg von Anette Schneider

"Hamburger Helden" heißt die im letzten Jahr begonnene Ausstellungsreihe im "Haus der Photographie" in den Deichtorhallen, die die Arbeit Hamburger Fotografen vorstellen möchte. Nach dem Stadtfotografen Peter Bialobrzeski wird nun Walter Schels gezeigt. Seit über 50 Jahren widmet er sich einem großen Thema: dem Menschen.

Ein klassischer Porträtfotograf

Walter Schels ist, was es heutzutage kaum noch gibt, ein klassischer Porträtfotograf. Er will das wahre menschliche Gesicht zeigen. Das unverstellte. Und so fotografiert er winzige Frühchen, zeigt Säuglinge, die aussehen wie Greise und hält geistig Verwirrte in großen, würdevollen Porträtaufnahmen fest. Seit über 50 Jahren porträtiert der 83-Jährige berühmte und unbekannte Menschen und entwickelt Langzeitprojekte, zum Beispiel über sterbende Menschen in Hospizen.

Die Intensität des Mensch-Seins

Die Ausstellung gibt nun einen umfassenden Überblick über das Werk. "Wir wollen einen Fotografen würdigen, der sich mit einer Intensität mit Mensch, mit Mensch-sein, mit Leiden beschäftigt hat, die oft in der Gesellschaft ausgeblendet werden", sagt Ingo Taubhorn, Leiter des Hauses der Photographie. Dieses streng schwarz-weiß gehaltene Werk entstand parallel zu Schels Arbeit für Magazine wie "Stern" und "Eltern", also jenseits offizieller Aufträge. Zu ihm gehört auch eine Langzeitstudie über junge Transsexuelle, die der Fotograf vor 6 Jahren begann und die erstmals in Auszügen zu sehen ist.

