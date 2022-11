Ausstellung "Monets Garten" in Hamburg: Es riecht nach Kunst Stand: 11.11.2022 14:16 Uhr In Kunst eintauchen - das ist das Versprechen der Macher der Ausstellung "Monets Garten. Ein immersives Ausstellungserlebnis." Ab jetzt kann man Monet in Hamburg mit allen Sinnen erleben.

von Danny Marques Marcalo

Manche Gemälde sind so schön, da möchte man regelrecht reinspringen. Und genau das kann man jetzt quasi in Hamburg-Ottensen machen. "Monets Garten" heißt eine neue multimediale Ausstellung. Da hängen dann keine Bilder des französischen Malers, sondern seine Arbeiten werden an die Wand und den Boden projiziert und sie bewegen sich. Man taucht komplett in die Kunst ein.

Claude Monets Bilder immersiv erfahren

Es riecht. Und zwar gar nicht schlecht. Nach Lavendel. In einem der Ausstellungsräume befindet man sich in einer 3D-Variante eines Monet Bildes "Die japanischen Brücke". Das ist eines der bekanntesten Gemälde überhaupt. Hier kann man über eine Brücke gehen. In der Luft schwebt der Duft der Pflanzenwelt auf dem Bild. Es ist eine immersive Erfahrung, man taucht also ein. Das passt zu Monet, sagt Produzent Nepomuk Schessel: "Weil er Immersion schon in seinen Werken angelegt hat. Er hat seine Seerosendekoration, die man zum Beispiel in der Orangerie in Paris sieht, ja schon extra so wahnsinnig groß angelegt, weil er wollte, dass der Besucher wirklich abtauchen kann in die Gemälde - und sich wie vom Wasser umgeben fühlt."

Die Seerosen unter dieser Brücke sehen etwas zu bunt aus. Das liegt aber an den Besucherinnen und Besuchern selbst. Denn man kann auf einem Blatt einen Seerosenvordruck nach Belieben bemalen und dann einscannen. Der Scan wird dann zur virtuellen Seerose. Solche interaktiven Elemente sollen auch Besucher anlocken, die bei Kunst Berührungsängste haben. "Man muss nichts wissen, man muss nichts können, man muss nichts kennen. Man muss einfach nur kommen und sich treiben lassen", sagt Schessel.

Ausstellung vermittelt Kunst leicht verständlich

Das geht ganz gut im größten Raum von "Monets Garten". Auf alle vier Wände wird ein biografischer Film über den Maler projiziert. Leicht verständlich wird man durch sein Leben geführt. Geboren 1840, erst arm und erfolglos, dann weltberühmt. "Monet ist der Erfinder des Impressionismus, insofern haben andere Künstler eher auf ihn aufgebaut", heißt es da.

Es ist eine fast körperliche Erfahrung, sich diesen Film anzusehen. Wenn die Bilder in alle Richtungen zerspringen, dann macht das so ein gleichzeitig unangenehmes wie tolles Gefühl. So wie Aufzug fahren. Monet selbst spricht, per Sprecherstimme. Er sei pleite, habe keinen Kredit mehr, erzählt er: "Nirgends mehr Kredite. Nicht mal mehr beim Bäcker und beim Metzger. Ich konnte nicht mal mehr Leinwand und Farbe kaufen."

"Monets Garten": Kunst zum Mitmachen

Es gibt einige Stellen in dieser Ausstellung, da macht man selbst ein bisschen Kunst. Von Monets Bildern inspirierte Farbtupfer bewegen sich auf einem Bildschirm. Treten zwei Menschen davor aufeinander zu, bewegen sich die Tupfer dazu und explodieren, wenn die Menschen sich umarmen. Ein Scanner übersetzt die menschlichen Bewegungen. Das Mitmachen sei wichtig, sagt Produzent Schessel:

"Wir versuchen nicht, über endlose akademische Vorträge den Pinselstrich zu erklären. Oder wie ein Bild oder eine Skizze aufgebaut sind. Wir haben zum Beispiel den Scan von einem Bild von ihm genommen, wodurch die Skizzen sichtbar wurden, und bringen Schicht für Schicht die Farbe zurück zur Musik, sodass man ganz automatisch und intuitiv den Aufbau des Bildes erfasst."

Man kann also das Gerippe eines Bildes sehen, nachvollziehen, wie aus der weißen Leinwand ein Meisterwerk wurde. "Monets Garten" macht durchaus Spaß, Kunstkenner sind aber im Museum besser aufgehoben. Der Eintrittspreis von 22 Euro ist auch happig. Und doch hat es seinen Reiz, die moderne Technik macht es lebendig und sicher für viele Menschen sehenswert.

24.12.2022 | 10:00 bis 15:00 Uhr

25.12.2022 | 14:00 bis 21:00 Uhr

26.12.2022 | 10:00 bis 21:00 Uhr

31.12.2022 | 10:00 bis 15:00 Uhr

01.01.2023 | 12:00 bis 21:00 Uhr

