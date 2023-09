Tag des offenen Denkmals 2023: Tipps für Ausflüge in Norddeutschland

Tag des offenen Denkmals: Tipps für Ausflüge in Norddeutschland Stand: 06.09.2023 16:54 Uhr "Talent Monument": Unter diesem Motto findet am Sonntag, 10. September, bundesweit der Tag des offenen Denkmals statt. Passend zum Wetter öffnet in Hamburg ein Eiskeller und in Lübeck eine Naturbadeanstalt. Eine Übersicht.

Rund 6.000 Stätten öffnen am Tag des offenen Denkmals ihre Türen. 2023 feiert das größte Kulturevent Deutschlands sein 30-jähriges Jubiläum. Führungen, Konzerte, Lesungen oder Kinder-Veranstaltungen laden dazu ein, sich auf die Spuren der Vergangenheit zu begeben - auch in Denkmälern, die sonst nicht zugänglich sind.

Das Motto "Talent Monument" soll denjenigen und diejenigen würdigen, die im Hintergrund arbeiten, Denkmäler pflegen oder sie erst als denkmalwürdig erkennen. Das Angebot ist riesig und äußerst vielfältig. Wer an einer Führung oder Fahrt teilnehmen möchte, sollte sich im Vorwege informieren: Viele Angebote erfordern eine vorherige Anmeldung.

Niedersachsen: Zwischen Landleben und Industrialisierung

In Schlössern, Burgen, Kirchen, Bauernhöfen und ehemaligen Fabrikanlagen lässt sich eintauchen in die Geschichte Niedersachsens. Wie lebten Bauern im 18. Jahrhundert im Alten Land? Einblicke gibt das Altländer Haus in Stade, ein Marschbauernhaus von 1733. Gedenkstätten erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, wie die Gedenkstätte Esterwegen im Emsland. Außerdem können Interessierte sich in einem Denkmal fortbewegen: In Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist eine Museums-Eisenbahn unterwegs.

Familien und Kinder am Tag des offenen Denkmals in Niedersachsen

Schlosskirche Maria Magdalena in Salzgitter, herausragender protestantischer Kirchenbau aus dem 16. Jahrhundert, 14:30 - 17:00 Uhr, Führungen nach Bedarf Ziegeleimuseum Midlum in Jemgum, Führungen geben Einblicke in die Klinkerproduktion in Ostfriesland

Schleswig-Holstein: Von der Torpedowerkstatt bis zur Naturbadeanstalt

Vorträge, Führungen und Mitmachaktionen rund um 140 Denkmäler laden in Schleswig-Holstein zum Tag des offenen Denkmals. Mit dabei: Sakralbauten wie der Ratzeburger und der Lübecker Dom, Gutshäuser, Schlösser, Gärten und historische Fabriken. Einblicke in das Leben normaler Bürger bietet das Finder's Haus in Lübeck, eine Etagenmietshaus aus dem 16. Jahrhundert. Wie die Oberschicht gelebt hat, lässt sich auf Schloss Düneck erahnen. Das Herrenhaus aus dem Jahr 1871 wurde gerade aufwendig saniert.

Familien und Kinder am Tag des offenen Denkmals in Schleswig-Holstein

Naturbadeanstalt Falkenwiese in Lübeck, An der Falkenwiese, Führung um 14 Uhr, Ältestes Wakenitzbad von 1890/1899 Lindenau Werft und Marine Torpedo- und Minenwerkstätten Areal in Kiel, Christianspries 30, 14 - 18 Uhr, Führungen alle 30 Minuten

Mecklenburg-Vorpommern: Konzert in Rostock

Mit einem Eröffnungskonzert im Konzertsaal der Rostocker Hochschule für Musik und Theater (HMT) startet Mecklenburg-Vorpommern am 9. September um 19 Uhr in den Tag des offenen Denkmals. Das Benefizkonzert soll einen Beitrag zum Erhalt und zur Wiederherstellung eines historischen Wahrzeichens der Stadt leisten und der Rostocker Hauptkirche St. Marien zugutekommen. Am 10. September laden dann rund 130 Denkmäler - vom Traditionsschiff bis zur Klosteranlage - zum Staunen und Entdecken ein.

Familien und Kinder am Tag des offenen Denkmals in Mecklenburg-Vorpommern

Wolhynier Umsiedlermuseum, in Dobbin-Linstow, 10 - 17 Uhr, Führungen nach Bedarf Schloss Ludwigslust: Familienführung "Madame, habt ihr schon gehört?", 13:30 Uhr, kulturgeschichtliche Schlossführung zum Leben am Hofe

Hamburg: Kirchen, Schiffe und Industriedenkmäler

In Hamburg warten rund 170 Denkmäler darauf, entdeckt zu werden. Auch neun Sakralbauten öffnen ihre Türen, darunter die evangelische Pfarrkirche St. Pankratius in Neuenfelde. Wer etwas Klavier spielen kann, darf sich an der dortigen Arp-Schnitger-Orgel versuchen. Neben historischen Bauwerken und Industriestandorten können auch ungewöhnliche Orte besichtigt werden. Der Eiskeller in Altona wurde um 1870 unter dem Haus Lessers Passage 4 erbaut. Wahrscheinlich hat der Keller während der Restauration des damals direkt angrenzenden Altonaer Stadttheaters als Lager- und Kühlraum tief unter der Erde gedient. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Eiskeller zum Luftschutzraum umgebaut. Erst vor wenigen Jahren wurden die Räumlichkeiten wiederentdeckt.

Familien und Kinder am Tag des offenen Denkmals in Hamburg

Schöpfwerk Billwerder Insel am Moorfleeter Hauptdeich: Das Schöpfwerk wurde 1892/93, noch während der Cholera-Epidemie, errichtet. Elbwasser floss durch das Ensemble von Industriebauten mit vier Absetzbecken mit Schieberhäuschen, offenen Kanälen und unterirdischen Leitungen zur Filtration nach Kaltehofe. Führungen für Familien, je nach Bedarf St. Jacobi-Kirche: Die Restaurierungswerkstatt St. Jacobi lädt am Sonntag Kinder und ihre Begleitung in die Mini-Werkstatt ein, in der eine mittelalterliche Steinskulptur untersucht, erforscht und restauriert wird. Beginn um 15 Uhr, Dauer 60 Minuten

30 Jahre Tag des offenen Denkmals

Seit 1993 ermöglicht es der Tag des offenen Denkmals, der von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz koordiniert wird, historische Bauten, archäologische Stätten und Parks intensiver kennenzulernen. Viele der teilnehmenden Denkmäler sind für gewöhnlich nicht zugänglich. Schirmherr der Veranstaltung ist der Bundespräsident.

