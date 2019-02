Stand: 27.02.2019 08:49 Uhr

Sandra Hüller spielt Penthesilea im Thalia Theater von Katja Weise

Mit "Toni Erdmann" war Sandra Hüller sogar für den Oscar nominiert. Wer die Schauspielerin bis dahin nicht kannte, lernte sie spätestens da kennen. Doch schon vorher hat sie mit ihren Theater- und Leinwandauftritten für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt spielt Sandra Hüller Kleists "Penthesilea", in einer Koproduktion der Salzburger Festspiele, des Schauspielhauses Bochum und des Thalia Theaters. Die Premiere in Salzburg war bereits im vergangenen Jahr, heute ist die Inszenierung erstmals in Hamburg zu sehen.

Es war der Wunsch von Sandra Hüller, die rasend liebende und diese Liebe rasend bekämpfende Amazonenkönigin spielen zu dürfen: "Mich hat diese Geschichte immer fasziniert, also ich wollte immer verstehen, wo dieser Knackpunkt liegt, wie diese Liebe funktioniert. Und mich hat die Energie interessiert von dieser Amazone, die Kraft, die sie hat."

Eine Frau, ein Mann, eine Bühne

In der Inszenierung von Johan Simons sind Sandra Hüller und Jens Harzer ganz auf sich gestellt. Eine Frau und ein Mann, die sich, so beschreibt es die Schauspielerin jedenfalls, an jedem dieser Abende die immer gleichen Fragen stellen: "Wie man leben will und wie man miteinander umgehen will, wie man Liebe leben will. Wie sehr man, wenn man sich verbindet, das ablegt, was einen bis dahin geprägt hat, wie sehr man eigentlich immer neu anfängt, wenn man sich zusammentut. Diese Fragen sind immer wieder auf dem Tablett, aber Antworten habe ich da nicht."

Viele waren überrascht, als Sandra Hüller nach dem Erfolg von "Toni Erdmann" in "Fack ju Göhte 3" zu sehen war, Kassenschlager statt Arthouse-Kino. Außerdem spielte sie in der Verfilmung von "In den Gängen", einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer. Sie suche im Moment nach ihrem Weg, erklärt die Schauspielerin: "Also ich weiß noch nicht genau, wie das geht. Meistens ist dann meine Entscheidung, mich ein bisschen zurückzuziehen, also bis sich alles ein bisschen beruhigt hat. Aktuell mache ich ja viel Theater, das hat bestimmt auch damit zu tun. Ich denke, ich muss erstmal wieder herausfinden, was ich überhaupt erzählen will und wie."

"Das ist wie ein Zehn-Meter-Turm"

Bis 2015 hat Sandra Hüller regelmäßig an den Münchner Kammerspielen gespielt, nun ist sie dem Intendanten und Regisseur Johan Simons nach Bochum gefolgt. "Johan Simons ist einer, der sehr genau schaut, wo die Leute herkommen, der nie versucht, alle gleich zu machen", erklärt die gebürtige Thüringerin und fügt hinzu: "Er ist einfach ein sehr, sehr guter Zuschauer."

Es war ein steiniger Weg zu dieser Figur, sagt Sandra Hüller, immer wieder habe sie gedacht, sie würde ihn nicht bis zu Ende gehen können. Und vor jeder Aufführung denke sie aufs Neue: "Das ist immer so ein bisschen wie auf den Zehn-Meter-Turm gehen und sich dann trauen. Gesichert ist da gar nichts. Wir sind ja alleine auf dieser Bühne."

