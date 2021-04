NordArt 2021: Die Vorbereitungen für Ausstellung laufen Stand: 19.04.2021 12:23 Uhr Die NordArt 2021 bereitet sich auf die Eröffnung am 5. Juni vor. Hier sollen neue Exponate und auch die noch nicht gezeigten Objekte aus dem Vorjahr zu sehen sein - etwa eine lebensgroße Pferdeskulptur aus Stahl.

Janusz Pretki ist der Mann für die Schwergewichte bei der NordArt. Mit seinem Gabelstapler befördert er eine frischlackierte, zwei Tonnen schwere, Stahlskulptur in eine andere Ausstellungshalle: "Man muss sich die Skulpturen richtig anschauen, wie sie gebaut sind - und wie ist der Sockel und der Zustand?"

In den Hallen warten derzeit noch viele Objekte der NordArt darauf, abgeholt zu werden. Und viel neue Kunst sucht noch einen passenden Ort. Zuerst kommt frische Farbe an die Wände und auf den Boden. In diesem Jahr soll ein dezentes Mintgrün die Leitfarbe sein. 2.000 der insgesamt 22.000 Quadratmeter der Ausstellungshalle werden in diesem Jahr mit grünen Kies bedeckt sein.

Tonnenschwere Kunst für Skulpturenpark

Auch der 80.000 Quadratmeter große Skulpturenpark der NordArt wird aufgefrischt. Janusz Pretki bringt ein lebensgroßes Pferd aus Stahl mit seinem Stapler behutsam in den Park. Seit fast 30 Jahren fährt der Ausstellungstechniker tonnenschwere Kunst über das Gelände. Trotz der unebenen Wege ist st ihm noch nie was vom Stapler gekippt.

