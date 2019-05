Stand: 17.05.2019 12:33 Uhr

Museen laden zum Internationalen Museumstag ein

Am Sonntag, den 19. Mai, laden die Museen in Deutschland zum Internationalen Museumstag ein. Der vom Internationalen Museumsrat (ICOM) jährlich im Mai weltweit ausgerufene Tag macht auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: "Museen - Zukunft lebendiger Traditionen". Allein in Deutschland gibt es 6.500 Museen, von denen sich auf der Internetseite des Deutschen Museumstages knapp 2.000 für 4.500 Aktionen am Sonntag registriert haben.

160 Häuser in Niedersachsen und Bremen dabei

Rund 160 Museen in Niedersachsen und Bremen bieten am Sonntag Sonderführungen, Workshops, Mitmachaktionen und spezielle Kinderprogramme. Insgesamt gibt es mehr als 370 solcher Aktionen. Im Museum Bückeburg findet die offizielle Auftaktveranstaltung für Niedersachsen und Bremen statt. Dort zeigt die Modepräsentation "Neu beTrachten" anhand der charakteristischen Schaumburger Tracht, wie alte Traditionen auch heute noch lebendig gehalten und gelebt werden. Im Ostfriesischen Teemuseum Norden können Gäste bei einer Tasse Tee Wissenswertes über die Tradition des Teetrinkens erfahren - der Brauch ist inzwischen als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt.

Die Schuhmode der vergangenen 100 Jahre kann in einer Ausstellung in der Weltkulturerbestätte Faguswerk in Alfeld besichtigt werden. Das Höhlenerlebniszentrum - Höhle am Iberg im Harz bietet einen Rückblick in das Leben des ältesten belegten Familienclans der Welt aus der Bronzezeit an.

200 Feste und Workshops in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein öffnen rund 90 Museen ihre Türen und laden an 53 Orten zu knapp 200 Vorträgen, Workshops und Festen ein. Die bundesweite Eröffnung des Museumstages findet in Lübeck statt: Bundesratspräsident und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnet den Tag um 12 Uhr im Museumsquartier St. Annen in Lübeck.

Das Europäische Hansemuseum lässt am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr mittelalterliches Handwerk wieder aufleben. In einer Mitmachschmiede können die Besucher selbst den Hammer schwingen und eine mittelalterliche Schreibwerkstatt besuchen. Der Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer wird von seinen historischen Schafrassen begleitet und zeigt, woher Wolle stammt und wie sie verarbeitet wird.

Die Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen laden am Museumstag zum 20. Gottorfer Landmarkt ein, auf dem 150 Aussteller zwischen 10 und 18 Uhr ihre ökologischen Waren präsentieren.

Die Kunsthalle in Kiel bietet einen kostenlosen Streifzug durch ihre aktuellen Ausstellungen "Universum Picasso: Die Suite Vollard" und "Streifzüge durch die Sammlung - von Expressionismus bis Liebe" an. Führungen werden im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk, Museum Behnhaus und im Museumsquartier in Lübeck angeboten.

87 Museen und Heimatstuben beteiligen sich in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich am Sonntag 87 Museen und Heimatstuben mit Veranstaltungen und Aktionen am Internationalen Museumstag. Viele gewähren freien Eintritt, bieten Vorträge und Sonderführungen an. Das Schifffahrtsmuseum Rostock lädt ans Warnow-Ufer ein, wo Besucher in die Masten eines Traditionsschiffes klettern können. Im Historisch-Technischen Museum Peenemünde gibt es Sonderführungen, unter anderem durch das Kraftwerk.

Im Ozeaneum in Stralsund informieren Wissenschaftler über Forschungsprojekte zum Ostsee-Schweinswal und die App Ostseetiere, mit der Sichtungen gemeldet werden können. Das Schloss Mirow gewährt Einblicke hinter geheime Türen, das Schloss Hohenzieritz (beide Mecklenburgische Seenplatte) in die Beziehungen der Preußen-Königin Luise zum Bildhauer Christian Daniel Rauch.

Das Burg-Museum Plau (Landkreis Ludwigslust-Parchim) lädt in eine neue Ausstellung zur Fahrradgeschichte ein. Das Otto-Lilienthal-Museum im vorpommerschen Anklam nimmt einen neuen Flugsimulator in Betrieb. Simuliert wird der Drachenflug mit einem sogenannten Rogallo-Flügel, einem Hängegleiter, der 1948 vom Ehepaar Rogallo in den USA erfunden wurde.

Zehn Museen in Hamburg dabei

In Hamburg beteiligen sich zehn Museen mit 26 Aktionen am Internationalen Museumstag. Im Hamburger Museum am Rothenbaum MARKK gibt es einen Vortrag über Trachten, außerdem gibt es Führungen durch die Ausstellungen "Erste Dinge" und "Von Menschen und Wölfen". Zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme findet eine zehn Kilomenter lange Fahrradfahrt statt, die über Orte führt, an denen die Verbindungen der Vier- und Marschlande mit dem ehemaligen Konzentrationslager sichtbar sind.

Im Hamburger Schulmuseum kann man an einem kleinen Kurs zum Zeichenunterricht im Kaiserreich teilnehmen. Und es gibt unter anderem Führungen durch Udo Lindenbergs Panik City und die Hamburger Sternwarte in Bergedorf. Wer ein Ticket für die Lange Nacht der Museen in Hamburg am Sonnabend hat, hat auch am Sonntag in vielen Museen freien Eintritt.

