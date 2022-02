Hamburger MARKK: Diese spannenden Ausstellungen kommen 2022 Stand: 07.02.2022 11:21 Uhr Körperkult, Geheimnisse und Tirol - damit beschäftigt sich das MARKK in diesem Jahr. Daneben wird an der Neuausrichtung des Museums gearbeitet und eine barrierefreie Sanierung des Gebäudes geplant.

von Kerry Rügemer

Kleine, mit Federn und Perlen geschmückte und bemalte Puppen aus Holz - das sind die Katchina-Figuren aus der Pueblo-Kultur unter anderem der Hopi in den USA. Das MARKK besitzt einige davon. Sie stammen aus der bedeutenden Sammlung des Hamburger Kunsthistorikers Aby Warburg. Ab Anfang März wird diese Sammlung erstmals komplett präsentiert. Wobei: Einige Vitrinen werden leer bleiben, verrät MARKK-Direktorin Barbara Plankensteiner: "Wir werden einige Objekte nicht zeigen und nur die Leerstellen markieren. Es gibt Fotos, die man nicht sehen darf, weil es dabei um Zeremonien geht, die man eigentlich gar nicht hätte dokumentieren können. Heutige Nachfahren der Pueblo-Gemeinschaft wollen nicht, dass diese Dinge weiterhin die Schaulust von europäischen Wissensinteressierten befriedigen. Es geht hier also auch darum, wie man über Dinge sprechen kann, die man nicht zeigen darf." So will das MARKK bei seinen Besucherinnen und Besuchern eine Aufmerksamkeit für rücksichts- und respektvollen Umgang mit fremden Kulturen schaffen.

Kolonialistische Fotografien und chinesischer Körperkult

Im Rahmen der achten "Triennale der Photographie" zeigt das Museum im "Archiv der Erfahrungen" ab Mai ein privates Fotoalbum von 1868. Darin enthalten sind Aufnahmen einer Hamburger Kaufmannsfamilie in Singapur. Auch hier wird der kolonialistisch geprägte Blickwinkel der Europäerinnen und Europäer hinterfragt werden.

Quälende Praktiken zur Körperoptimierung, die vermutlich so alt wie die Menschheit selbst sind, werden im Herbst Thema der großen Sonderausstellung "Binding Bodies": "Da geht es um Körperveränderungen in China", erklärt Plankensteiner. "Es geht um die sogenannten Lotusfüße aus europäischer Perspektive. Wir kennen aus unseren eigenen Traditionen auch Körpermodifikationen - und die Befreiung von solchen Praktiken. In China ging es um die Fußbefreiung und in Europa um die Befreiung des Korsetts zu Beginn des 20. Jahrhunderts."

Tirol-Sammlung des MARKK: Von Hamburg in die Alpen und zurück

Passend zum Beginn des Winters und der Skisaison fragt das MARKK dann: "Hamburg und Tirol - Eine Alpenfreundschaft?" Dabei wird die eigene Tirol-Sammlung in den Fokus gerückt: "Wir wollen diese Sammlung aus heutiger Sicht befragen und sie in Zusammenhang mit der Faszination für Tirol bringen, die in Hamburg schon seit Ende des 19. Jahrhunderts besteht", sagt Plankensteiner. "Und wir wollen auch unglaublich interessante Objekte aus der historischen Tirol-Sammlung zeigen, die in Tirol gar nicht mehr so bekannt sind."

Neben diesen Ausstellungen wird sich das Museum auch weiter mit der Fortführung der Sanierungspläne beschäftigen. Denn die sollen konkretisiert werden. Es geht vor allem um einen barrierefreien Besuch, einen von außen begehbaren Gastronomiebereich und - ganz wichtig - ein modernes Depot mit genügend Platz für die wertvollen Sammlungen. Ein spannendes Museumsjahr also, mit dem auch die zweite Amtszeit von Barbara Plankensteiner beginnt.