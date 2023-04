Laut und Leise - vom Geräusch zum Lärm in der Stadt "Mach mal leise" ist das Motto des diesjährigen Tages gegen den Lärm, der traditionell immer am letzten Mittwoch im April stattfindet. Und während Lautstärken exakt gemessen werden können, die individuellen Erscheinungsformen von Klängen und Geräuschen in den Metropolen nur wenig erforscht. Der in Frankfurt lehrende und in Emden lebende Geograph, Stadtforscher und Phänomenologe Jürgen Hasse hat dazu ein Buch geschrieben, in dem er unter anderem vom "Schallgesicht" der Stadt spricht. Kulturreporter Lornz Lorenzen hat genau hingehört und hört die Welt nun mit "anderen" Ohren. Dabei stellt sich heraus, dass klangliche Sinnseseindrücke im Vergleich zu visuellen von Menschen oft "stiefmütterlich" behandelt werden.

Vom "Tag des Lärms" hin zu lauten und leisen Erscheinungsformen von Geräuschen in der Stadt, womit sie sich als Geograph und Stadtforscher beschäftigen, ist es ja vielleicht gar nicht mal so ein ganz weiter Weg, oder?

Jürgen Hasse: In der Tat ist die Verbindung relativ nahe, weil ich denke, dass die Frage nach der Qualität von "Lärm" und nach der Qualität von "Geräusch" insofern dicht beieinander liegen, weil es ja doch ganz wesentlich von der persönlichen Beziehung zu etwas lautlichem oder auditivem abhängig ist. Ob ich etwas als störend also als Lärm empfinde, oder ob es für mich eher ein unbedenkliches, geradezu behagliches Umgebungsgeräusch ist. Also Flugzeuge, die übers Haus starten, würde ich nicht immer als Lärm erleben, sondern durchaus auch als ein Ausdruck von großstädtischer Urbanität

Flugzeuglärm als Ausdruck großstädtischen Lebens

Irgendwann sind es dann einfach zu viele Dezibel und dann ist es Lärm? So einfach ist es nicht, oder ?

Jürgen Hasse: Wir kennen das Problem in seiner ganzen politischen Dimension zum Beispiel in der Diskussion um die Zulässigkeit von Windkraftanlagen. Die machen Geräusche, und diese Geräusche sind laut geltenden Normen akzeptabel, also genehmigungsfähig. Tatsächlich kann aber trotzdem auch ein solches Geräusch zu einer spürbaren Beeinträchtigung des subjektiven Wohlergehens führen, weil eben die Lautstärke allein nicht endgültig darüber etwas sagt, wie ein Geräusch empfunden wird: als angenehm, unangenehm, beunruhigend oder geradezu auch beruhigend. Denken wir an diesen steten Tropfen, der aus dem Wasserhahn fällt. Das ist ein leises Geräusch. Aber die Konstanz und die ewige Wiederkehr desselben macht dieses Geräusch zur etwas martialischem, das uns beeinträchtigt, stört, aber Lärm ist das in dem Sinne überhaupt nicht.

Also Lärm stammt vom italienischen Wort "allarmee !" ab, also Alarm und bedeut als militärischer Weckruf auch "Zu den Waffen!". Da ist ja wirklich etwas eskalierendes drin. Jeder kennt das. Zum Beispiel Krach im Straßenverkehr ? Wo ist Punkt an dem es kippt, man den Lärm einfach nicht mehr erträgt?

Jürgen Hasse: Ich denke dass es ganz wesentlich von der Erlebnisweise des Individuums abhängt. Es ist nur eine individuelle, sondern auch eine kollektive Angelegenheit, das heißt, wie Geräusche erlebt werden, wird ganz wesentlich druch den Kultur- und technikhistorischen Wandel bestimmt. Wenn wir die gegenwärtige Lärmsituation des städtischen Verkehrs mit der Verkehrssituation um 1900 vergleichen, wo Pferde, Pferdegespanne und Kutschen mit eisenebereiften Holzrädern über das Kopfsteinpflaster ratterten, muss das ein höllischer Lärm gewesen sein. Im Vergleich zu dem relativ leisen Geräuschteppich moderner Fahrzeuge, wo das Rollgeräusch der Reifen auf dem Pflaster bald lauter ist als das Motorengeräusch.

Also sie meinen, wenn ich mich jetzt als Fussgänger durch die Innenstadt von Hamburg oder Berlin bewege soll ich mich nicht so anstellen, meine Ohren sind einfach nur empfindlicher geworden?

Jürgen Hasse: Das das kann man schwer vergleichen, weil wir diese Situation früher ja nicht erlebt haben. Wir kennen nur die Jetztzeit und den Wandel innerhalb unsere eigenen biografischen Erlebnisperspektive.

Welche Strategie schlagen sie denn Menschen vor, die beonders empfindliche bzw. empfindsame Ohren haben? Kann man das Ohr trainieren, an den Krasch gewöhnen?

Also es gibt, glaube ich, zwei Bereiche die bei jeder Form des Erlebens von Geräuschen ineinandergreifen. Das eine ist die sinnliche Dimension. Also was kommt lautlich, auditiv auf mich zu? Was berührt mich als Schall? Und das andere ist natürlich die Interpretation dessen, was auf das Trommelfell trifft.

Ich weiß natürlich, dass alle Familien mit Kindern, die in meiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnt, eine Geräuschquelle ist. Anders als bei Rentner, die ruhig vor sich hin wollen. Herr L. Da kann ich dann versuchen, eine Beziehung zu finden. Aber ich würde niemandem auf oktroyieren wollen, in bestimmter Weise mit einer bestimmte, orange Kulisse fertig werden zu müssen. Man kann ein deine Beziehung dazu finden. Wenn es nicht gelingt, wenn der Stör Eindruck mächtiger, nachhaltiger und beeinträchtigen oder ist, da muss man letzten Endes die Konsequenzen zu ziehen und sich eine Umgebung suchen. Will der Mann sich auditiv auch wohler fühlt?