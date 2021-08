Kunsthalle Bremen: Moderne Wege für die Zukunft im Museum Stand: 31.08.2021 09:40 Uhr Neue Kommunikationsformen testen, unterhaltsame Aktivitäten in den Sozialen Medien entwerfen und Menschen zu Museumsbesuch motivieren, das steht auf der aktuellen Agenda der Kunsthalle Bremen.

von Anina Pommerenke

Los ging alles mit in der Quarantäne nachgestellten Kunstwerken. Egal ob ein junges Mädchen mit blauem Kleid und Schmollmund auf einem Stuhl nach einem Gemälde von Paula Modersohn-Becker oder ein halbnackter in braune Laken eingewickelter Mann mit Aktenordner in der Hand und Kuschel-Eisbär zu den Füßen nach Albrecht Dürer.

Als sich die Kunsthalle Bremen zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangen Jahr einem internationalen Aufruf anschloss, zu Hause berühmte Kunstwerke nachzustellen, war die Resonanz überwältigend, erinnert sich Sprecherin Jasmin Mickein. 77 von insgesamt über 100 eingesandten Fotos wurden im vergangenen Sommer sogar in der Kunsthalle ausgestellt.

"Haarige Geschichten" in der Kunsthalle Bremen

Eine absolute Neuerung, berichtet Mickein, die auch darauf zurückzuführen sei, dass sich das gesamte Programm der Kunsthalle durch die Pandemie verschoben hatte. Kampagnen mit dem Ziel, kunstinteressierte Menschen mehr am Museum teilhaben zu lassen, stünden seither im Fokus. Im besten Fall soll das auch neue Zielgruppen in die Kunsthalle locken.

Einen komplett neue, ebenfalls partizipative Kampagne entwickelte das Team für die Picasso-Ausstellung "Die Picasso-Connection". Da sich in Werken Picassos Körperbehaarung findet, die heute vielfach mit Gefühl von Scham oder Peinlichkeit behaftet ist, waren interessierte dazu aufgefordert, Fotos von Körperbehaarung und ihre Gedanken dazu in Textform einzureichen. Auch eine Auswahl dieser "Haarigen Geschichten" landete im Museum.

Kampagnen mit allen Altersgruppen, Hintergründen und Geschlechtern

In Sachen digitale Kampagnen habe sich in der Pandemie also durchaus etwas Spannendes, Neues entwickelt. Bei den "Haarigen Geschichten" wurden über 1.000 Fotos eingereicht, vom Schnappschuss aus dem Urlaub in den 70er-Jahren bis hin zu Arbeiten von Modefotografen, die Frauen mit Achselhaaren in Szene gesetzt haben. Letztendlich hätten Menschen aus allen Altersgruppen, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen und Geschlechtern teilgenommen.

Sowohl die Ästhetik sei beeindruckend gewesen, aber auch die Geschichten selber, sagt Mickein. So gab es auch Einreichungen von Menschen, die in der Chemotherapie ihre Haare verloren hatten oder von transsexuellen Menschen, die sich mit ihrer Körperbehaarung auseinandergesetzt haben.

Sehgewohnheiten in der Kunstgeschichte hinterfragen

Der Aufruf sei aber auch auf inhaltlicher Ebene spannend, findet Mickein. Schließlich werden so Sehgewohnheiten in der Kunstgeschichte hinterfragt: Warum bekommen wir eigentlich kaum Körperbehaarung zu sehen? Was finden wir ästhetisch? "Wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, was alles in der Kunst nicht dargestellt wird. Das gilt sich bewusst zu machen."

Die breite Resonanz auf den Aufruf gibt der Kunsthalle Bremen recht. Diese Form der PR-Kampagne wird daher weiter ausgetestet. Auch für die nächste Ausstellung, die die Künstlerfreundschaft zwischen Manet und Astruc in den Fokus stellt, sind die Menschen dazu aufgerufen, in Videos von ihren besonderen Freundschaften zu erzählen.

Kunsthalle auch bei TikTok unterwegs

Wer sich für die Kunsthalle Bremen interessiert, sollte auch mal auf deren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Auch hier werden stets - trotz eines eher kleinen Presse-Teams - spannende Einblicke hinter die Kulissen ermöglicht. Dann "erzählen" die Bilder der Kunsthalle sich mal gegenseitig die neusten Corona-Bestimmungen oder im interaktiven Quiz geht es darum, Kunstwerke zu erraten.

Ein ganz besonderes Projekt baut die Kunsthalle derzeit auf der gerade bei Jugendlichen beliebten Plattform TikTok auf. Mithilfe von dem Unternehmen selbst konnte eine Stelle eingerichtet werden, die diesen Kanal mit speziellen Inhalten füllt. Dabei stehen die Themen Diversity und Inklusion im Fokus.

Handicaps von Künstlern Thema beim Social-Media-Auftritt

Dort sei Raum, um Inhalte auf verschiedenen Ebenen zu hinterfragen, sagt Mickein. Zum Beispiel, dass die Lebensläufe hinter den Kunstwerken deutlich diverser seien, als man vielleicht zunächst annehmen würde: "Viele denken, im Museum wird der Standard gezeigt und das ist dann 'normal', aber es ist gar nicht immer so. Diesen 'Standard' gibt es auch in der Kunst nicht."

Schließlich seien die Künstlerinnen und Künstler nicht immer berühmt gewesen, sie hatten körperliche Behinderungen, mit bipolaren Störungen oder der mangelnden Unterstützung ihrer Ehemänner zu kämpfen, führt Mickein aus. Diese Stimmungen und Perspektiven sollten im Museum nicht fehlen und rücken nun auf dem TikTok-Account des Museums noch stärker in den Fokus. Behandelt wurden bislang zum Beispiel Fragen wie "Wie viele Menschen bilden eine Familie?" oder "Was ist perfekt?".

Neue Formen der Kommunikation bei der Kunsthalle Bremen

Von Vorteil sei für ihre Arbeit, dass sie viel Freiraum bei der Gestaltung habe, sagt Mickein. So habe sie mit ihrem Team viel ausprobieren können. Denn letztlich wolle man auch die Menschen erreichen, die nicht mehr über eine Tageszeitung oder die Regionalnachrichten von den Angeboten der Kunsthalle erfahren.

Neue Kommunikationsformen zu testen, unterhaltsame Aktivitäten in den Sozialen Medien, die Produktion von Plattform-spezifischen Content, Menschen mit Kampagnen zur Mitwirkung und letztlich dann auch zum Museumsbesuch motivieren. Das steht also bei der Kunsthalle Bremen zurzeit auf der Agenda. Über 20.000 Followerinnen und Follower auf Instagram und das große Feedback bei den interaktiven Kampagnen legen die Vermutung nahe, dass die Kunsthalle Bremen dabei einiges richtig macht.

