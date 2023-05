Kulturelle Landpartie im Wendland: 700 Veranstaltungen in 68 Orten Stand: 18.05.2023 16:30 Uhr Bei der Kulturellen Landpartie im Wendland können Besucher mit Eseln über dem Salzstock Gorleben wandern, Konzerten lauschen und Kunst genießen. Die Reihe hat am Donnerstag begonnen.

von Marc Wichert

Bis zum 29. Mai sei für alle etwas im Angebot, so die Veranstalter: Jeder Ausstellungs- und Veranstaltungspunkt bei der Kulturellen Landpartie habe seinen eigenen Charakter. Wo manche Orte turbulentes Treiben böten, finde sich an anderen Zeit, sich treiben zu lassen, Vorträgen und Konzerten zu lauschen, Kunst in Ruhe zu genießen und tiefer gehende Gespräche mit den Ausstellenden zu führen. Auch für Kinder gibt es zahlreiche Mitmachangebote und Theateraufführungen.

Wasser als Themenschwerpunkt der Kulturellen Landpartie

Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Wasser. Jeder teilnehmende Punkt werde dies in einer individuell gewählten Form aufgreifen, so die Veranstalter. Außerdem würden zu diesem Thema Mühlenbesichtigungen und Exkursionen angeboten. "Wassermangel, Wassergerechtigkeit, Wasserprivatisierung, Überschwemmungen, die Ausbeutung der Meere, der Untergang von Inseln und Küstenregionen sind die Themen des 21. Jahrhunderts", heißt es dazu von der Kulturellen Landpartie.

Bahnstrecke nach Dannenberg gesperrt

Das Thema Nachhaltigkeit ist den Machern wichtig. Diesmal sei erstmals ein kostenfreier Bus im Einsatz, der im Stundentakt 25 Orte miteinander verbinden soll. Damit solle der Individualverkehr reduziert werden, so die Hoffnung. Außerdem gebe es Fahrradverleih-Stationen und Großparkplätze und private Stellplatzangebote für Wohnmobile. Einen Wermutstropfen gibt es aber für Anreisende: Weil die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Lüneburg und Dannenberg saniert, können Besucher nicht mit dem Zug anreisen.

Hier eine kleine Auswahl von Veranstaltungen zum Mitmachen:

Harfencrashkurs

Portraitzeichnen am Modell

Rahmentrommelbau Workshop

Stanze Dir einen Silberanhänger

Botanische Wiesenführung

Naturkundliche Kanufahrt

Führungen durch ein Rundlings-Dorf

Kulturelle Landpartie ging aus Gorleben-Protesten hervor

Die Kulturelle Landpartie gilt als größter Veranstaltungszyklus dieser Art in Deutschland und erfährt 2023 ihre 33. Auflage. Sie geht zurück auf den Widerstand der Bevölkerung der Region gegen die Atomanlagen in Gorleben: Niedersachsens damaliger Ministerpräsident Ernst Albrecht (CDU) hatte im Februar 1977 das Dorf als Standort für ein "Nukleares Entsorgungszentrum" benannt und damit massive Proteste ausgelöst. Nach den ersten großen Demonstrationen in Gorleben zogen in den 1970er- und 1980er-Jahren zahlreiche Künstler aus Großstädten ins Wendland. Seit 1989 öffnen Kulturschaffende, Kunsthandwerker und Landwirte im Wendland zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ihre Werkstätten, Ateliers und Höfe für das Publikum.

