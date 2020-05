Stand: 17.05.2020 06:00 Uhr - NDR Info

Tag des Museums: Die Highlights im Norden

Eigentlich wollten die Kultureinrichtungen im Norden am Sonntag, 17. Mai, ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher ganz weit öffnen. Beim Internationalen Museumstag waren zahlreiche Mitmach-Aktionen, Sonderführungen und Angebote für ein breites Publikum geplant. Aufgrund der Corona-Krise ist nun aber alles ganz anders: Unter dem Motto "Museen für alle - Museen für Vielfalt und Inklusion" findet der Museumstag weitgehend digital statt. Ob virtuelle Rundgänge oder interaktive Ratespiele- die Museen habe sich einiges einfallen lassen, um die kulturellen Angebote online erlebbar zu machen. In den sozialen Medien werden die Aktivitäten und Aktionen unter dem Hashtag "#MuseenEntdecken" geteilt. Viele Museen haben unter Einhaltung strenger Hygieneauflagen auch wieder geöffnet.

Niedersachsen: Landesmuseum Braunschweig mit Aktionen im Freien

Das Landesmuseum Braunschweig hat seine Aktionen zum Museumstag ins Freie verlegt. Der Museumsbalkon zum Burgplatz wird dabei zur Bühne. Der Braunschweiger Schauspieler Andreas Jäger wird zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr acht Geschichten vom Balkon lesen, bei denen die Zuhörer in die Zeiten des Mittelalters eintauchen können. Unter anderem wird er zwei Till-Eulenspiegel-Geschichten, einen Auszug aus der Nibelungensage und politische Spruchstrophen von Walter von der Vogelweide vortragen. Darüber hinaus werden unter dem Balkon am Burgplatz, Statuetten und Repliken aus der Zeit der alten Sachsen gezeigt. Hier können Besucher vieles rund um Kleidung, Schmuck und Waffen des ersten Jahrtausends erfahren. An einem Fenster des Kindermuseums kann man zudem am "Mal-o-Mat" einen Bildwunsch äußern und erhält wenige Minuten später das gewünschte Kunstwerk kostenlos zum Mitnehmen für zu Hause.

Weitere Highlights in Niedersachsen

Das Sprengel Museum in Hannover zeigt am Museumstag zum letzten Mal die Schau der argentinischen Künstlerin Mika Rottenberg. In der Sonderschau setzt sich Rottenberg mit globalen Produktionsvorgängen und deren oft undurchschaubaren Verbindungen auseinander. Dabei verknüpft sie dokumentarische und fiktive Szenen zu einem neuen Ganzen.

Das Schlossmuseum Braunschweig beteiligt sich mit einer virtuellen Führung durch die Sonderausstellung "Gesellschaft der Freunde junger Kunst" auf Instagram. Zudem gibt es eine an Lyonel Feiningers Gemälde "Die kleine Försterei" angelehnte Video-Bastelanleitung.

Das Ostfriesische Teemuseum in Norden ist derzeit noch geschlossen, kann aber digital besucht werden. Neben einem virtuellen Rundgang durch das 3D-Museum will es auf seinem Youtube-Kanal neue Exponate präsentieren.

Schleswig-Holstein: Video-Führung im Schloss Eutin

In Schleswig-Holstein können Besucherinnen und Besucher unter anderem das Schloss Eutin kostenlos besuchen. Zudem gibt es im sogenannten digitalen Schloss eine Video-Führung in einfacher Sprache. Es werden Persönlichkeiten vorgestellt, die im Schloss zu Besuch waren oder es bewohnten, aktuelle Fotos des Schlosses gezeigt, Sammlungsstücke vorgestellt und interessante Fakten über das Schloss erzählt.

Weitere Highlights in Schleswig Holstein

Im Museumsberg Flensburg ist die Ausstellung "Flensburg. Kauft. Kunst" digital zu erleben. Vom 10. Juni an können Besucherinnen und Besucher die Werke der Ausstellung auch vor Ort im Heinrich-Sauermann-Haus sehen.



Die Lübecker Museen haben sich digital zusammengeschlossen. Unter anderem können die Besucherinnen und Besucher sich virtuell im Buddenbrookhaus umsehen und einen 360-Grad-Rundgang im Behnhaus Drägerhaus erleben.

Im Steinzeitpark Dithmarschen ist der Eintritt am Museumstag frei. Direkt nach der Öffnung um 11 Uhr steht eine Vorführaktion "Steinzeitjäger" auf dem Programm.

Mecklenburg-Vorpommern: Digitale maritime Bilderreise

In Mecklenburg-Vorpommern sind Museen und Schlösser wieder geöffnet, Veranstaltungen mit großem Besucheraufkommen können aber nur digital stattfinden. Beim Staatlichen Museum Schwerin können die Besucherinnen und Besucher die Kunst durch Mitmachangebote neu erleben. Unter anderem begibt sich Museumsführer Wisse Pieter Klaassen auf eine digitale maritime Bilderreise und wirft einen frischen Blick auf die Sammlung Niederländischer Gemälde. Dr. Pirko Kristin Zinnow stellt die aktuelle Ausstellung "Dänische Gäste. Malerei aus drei Jahrhunderten" in einem virtuellen Rundgang anhand ausgewählter Gemälde vor.

Weitere Highlights in Mecklenburg-Vorpommern

Unter dem Motto " Kulturgenuss digital" können die landeseigenen Schlösser und Gärten Ludwigslust, Bothmer, Güstrow, Schwerin, Mirow und Hohenzieritz, die klassizistische Orangerie und den Schlossgarten in Neustrelitz sowie das Jagdschloss Granitz online erkundet werden.

Das Fritz-Reuter-Literaturmuseum in Stavenhagen öffnet am Museumstag erstmals wieder seine Türen wieder für Besucher. Und gleich die Tür ist ein Hingucker, das spätbarocke Kunstwerk aus den 1780er Jahren ist in der geschlossenen Zeit restauriert worden.

Das Dokumentationszentrum Prora auf Rügen bietet einen virtuellen Rundflug über das Gelände an.

Hamburg: Virtuelle Rundgänge am Museumstag

In Hamburg, wo gerade erst die Nacht der Museen digital gefeiert wurde, beteiligen sich laut der offiziellen Website des Museumstags drei Häuser mit speziellen Aktionen:



Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme bietet am Sonntag um 11 Uhr auf ihrem Instagram-Account einen digitalen Live-Rundgang durch das Haus des Gedenkens und den Gedenkhain der KZ-Gedenkstätte.

Das Kunsthaus Hamburg hat am Museumstag den Eintritt von 5 auf 3 Euro verringert.

hat am Museumstag den Eintritt von 5 auf 3 Euro verringert. Das Archäologische Museum der Hansestadt beteiligt sich digital mit verschiedenen Angeboten wie einer Führung durch die Ausstellung und eine Web-Story zur Hammaburg. Der Eintritt vor Ort ist kostenlos.

Internationaler Museumstag will Vielfalt der Museen präsentieren

Der Internationale Museumstag wird seit 1977 jedes Jahr vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und will auf die Bedeutung und Vielfalt der Museen aufmerksam machen. In Deutschland findet der Museumstag in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Museumsbund, ICOM Deutschland und den Einrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe statt. Mehr als 700 Häuser haben bundesweit ein digitales Programm vorbereitet. Zudem öffnen mehr als 500 Häuser bundesweit unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln ihre Türen für Besucherinnen und Besucher. Die bundesweite Auftaktveranstaltung, die dieses Jahr in Velten stattfinden sollte, wird digital stattfinden und ab 9 Uhr auf der Webseite des Museumstags übertragen.

