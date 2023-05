Heute ist Museumstag: Das sind sehenswerte Orte im Norden Stand: 21.05.2023 00:01 Uhr Heute wird wieder der Internationale Museumstag gefeiert. Auch in Norddeutschland laden zahlreiche Häuser zu analogen und digitalen Aktionen ein, um das Publikum für die Museumslandschaft zu begeistern. Hier einige Veranstaltungstipps für den Norden.

Viele Museen und Ausstellungshäuser in Norddeutschland bieten am Internationalen Museumstag Führungen, Workshops und besondere Einblicke in ihre Arbeit. Schirmherr ist in diesem Jahr Hamburgs Erster Bürgermeister und Bundesratspräsident Peter Tschentscher. "Museen sind Orte der Erinnerung, des Entdeckens und der Reflexion. Sie tragen maßgeblich zu unserer nationalen Identität bei und fördern den gesellschaftlichen Austausch", schreibt Tschentscher auf der deutschen Webseite des Museumstags, auf der auch nach Programmangeboten gesucht werden kann.

Deutschlandweit bieten 1.400 Museen mehr als 3.500 Aktionen an. In vielen Museen ist der Eintritt zudem an diesem Tag frei. Hier eine Auswahl von Veranstaltungstipps für Norddeutschland.

Highlights in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein gibt es viele Mitmachaktionen, beispielsweise im Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum in Lütjenburg, wo man Steinzeitmalerei mit Erdfarben ausprobieren oder Rohbernsteine zu individuellen Schmuckstücken schleifen kann. Zudem locken viele Führungen wie im Schloss Eutin oder im Bismarck-Museum Friedrichsruh. Daneben gibt es einige Museumsfeste oder Tage der offenen Tür, etwa beim Europäischen Hansemuseum Lübeck oder beim Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf.

Highlights in Mecklenburg-Vorpommern

Auch in Mecklenburg-Vorpommern kann man am internationalen Museumstag viel selbst ausprobieren: In der Friedrichschen Seifen- und Kerzenmanufaktur des Caspar-David-Friedrich-Zentrums Greifswald kann man selbst Seifen oder Kerzen herstellen. Auf Schloss Bothmer kann man Keramik bemalen und im Phantechnikum Wismar kann man Farbpendeleien ausprobieren. Ein weiteres Highlight ist der historische Kinotag auf der Burg Neustadt-Glewe.

Highlights in Hamburg

In Hamburg locken Führungen - etwa im Museum der Arbeit, im Helmut-Schmidt-Forum oder in der Hamburger Sternwarte - und freie Eintritte Besucherinnen und Besucher in die Museen. Außerdem kann man einen Vortrag über innovative Ansätze in der Museumsarbeit im Museum für Kunst und Gewerbe hören.

Highlights in Niedersachsen

Ein vielfältiges Programm bieten auch die Museen in Niedersachsen. Insbesondere Kindern wird beim Museumstag viel geboten: Im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg können Kinder Papierschlössern und deren Bewohnern kreative Outfits gestalten, auf Schloss Fürstenberg gibt es ein Figurentheater für Naturliebehaber*innen und man kann sich auf eine Schatzsuche im Museum August Kestner in Hannover begeben. Gegen den kleinen Hunger hilft die Brotbackaktion im Europäischen Brotmuseum in Ebergötzen.

