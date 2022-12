Hamburg: Altes Rom aus einer Million Lego-Steinen aufgebaut Stand: 07.12.2022 08:47 Uhr Der Verein "Stein Hanse" hat in Hamburg das alte Rom aufleben lassen - mit über einer Million Lego-Steine. Im Bucerius Kunstforum sind mehr als 30 Modelle zu sehen: vom Tempel über Wallanlagen bis hin zu Triumphbögen.

von Kerry Rügemer

Mit grimmigen Gesichtern marschieren sie in Reih' und Glied auf einer römischen Straße, die von blühenden Bäumen gesäumt ist. Wer selbst einmal mit den dänischen Steinen gespielt und gebaut hat, der fragt sich zuallererst: Sind diese Männchen und Steine extra für diese Ausstellung entstanden? Martin Horn baut selber leidenschaftlich gerne und ist Mitglied von Stein-Hanse. Er erklärt: "Die Legionäre gab es tatsächlich mal von Lego - mittlerweile nicht mehr. Man schaut natürlich: Welches Gesicht brauche ich jetzt gerade? Ist es genauso, wie es von Lego rausgebracht wurde oder suche ich mir von einer anderen Figur ein andres Gesicht? Dann schaut man: Was brauche ich genau, damit ich diese Szenerie so darstellen kann?"

Fan-Kollegen aus der Schweiz hatten bereits aus über 100.000 Steinen ein Legionslager gebaut. Das kam in Einzelteilen nach Hamburg und wurde dort zusammengebaut. Zwischen den Legionskasernen sieht man üppig blühende Felder, Gärten, Innenhöfe mit Brunnen. Winzige Dioramen, also Alltagsszenen, zeigen Kaiser Augustus, wie er sich trinkend auf einem Bett lümmelt, daneben steht eine Lego-Frau und fächelt ihm Luft zu. Horn sagt: "Was sehr gut zu den Römern passt, mit langem, weißen Gewand und der entsprechenden Frisur, das ist Prinzessin Leia aus Star Wars, die auch hier dabei ist - als Römerin natürlich."

Altes Rom mit Liebe zum Detail neu aufgebaut

Daneben windet sich ein aus unendlich vielen kleinen Steinen zusammengesetzter Fluss mit römischer Brücke darüber. Pferdewagen fahren darauf. Darunter sieht man Boote, die getreidelt werden, also vom Ufer aus an Seilen über den Fluss navigiert werden. In einer lauschigen Nische entdeckt man Gandalf aus "Herr der Ringe" - hier ist er ein römischer Priester.

Das Kolosseum gleich zweimal: einmal als fertiger Bausatz, wie es heute aussieht, einmal als handgefertigtes Bauwerk, wie es ursprünglich aussah. Triumphbögen, Stadtansichten, in dessen Gärten sich sogar winzige Maulwürfe tummeln - und ein riesiges Raumschiff, von außen verziert mit römischen Symbolen. Horn fragt sich: "Was wäre gewesen, wenn das Römische Reich fortbestanden hätte, wenn also das, was an wissenschaftlicher und technischer Entwicklung von den Römern nicht im Mittelalter untergegangen wäre, sondern sich fortgesetzt hätte und dann auch die Raumfahrt hätte entstehen können?"

In dieser Ausstellung, die sich sehr genau an historische Vorlagen hält, ist eben auch viel Platz für Fantasie. Ein beeindruckendes Spektakel aus kleinen Plastiksteinchen und eine gute Idee des Bucerius Kunstforums, um auch jungen Menschen spielerisch die Antike zu zeigen.

Hamburg: Altes Rom aus einer Million Lego-Steinen aufgebaut Im Bucerius Kunstforum sind mehr als 30 Modelle zu sehen, vom römischen Tempel über Wallanlagen bis hin zu Triumphbögen. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kulturjournal | 07.12.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Ausstellungen