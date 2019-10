Stand: 25.10.2019 17:34 Uhr

Feininger an der Ostsee: Neue Werke in Greifswald von Claudia Schalla

Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald hat seinen Lyonel-Feininger-Bestand verdoppelt. Die 30 neuen Grafiken des deutsch-amerikanischen Künstlers hat die Ostdeutsche Sparkassenstiftung dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.

Allein 19 Mal ist die Benzer Kirche auf Usedom zu sehen. Vier Zeichnungen und eine Farblithografie stammen aus Ribnitz. Eine weitere Reihe mit sechs Notizen zeigt die Villa am Strande in Heringsdorf. Mit den neu erworbenen Blättern werde das Bild von Feiningers Aufenthalten in der Region abgerundet, sagt Kuratorin Frenssen. Bislang hatte das Museum vor allem Werke im Bestand, die Motive aus dem kleinen Badeort Deep im heutigen Polen zeigt, in dem Feiniger ab 1924 fast jeden Sommer verbrachte.

Sonderausstellung im April 2020

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung erwarb die 30 neuen Grafiken von einer New Yorker Galerie, die den Nachlass Feinigers verwaltet. Der in New York geborene Lyonel Feininger kam 1887 nach Deutschland. An der Ostseeküste verbrachte er zahllose Sommer, bis er 1937 wieder in die USA emigrierte. Den gesamten Bestand mit 62 Werken will das Museum im April 2020 in einer Sonderausstellung zeigen. Feininger war einer der ersten Meister, die Walter Gropius 1919 ans Staatliche Bauhaus in Weimar holte.

