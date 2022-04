Fehler in der Kunst: Auslöser für neues Denken und große Kunst Stand: 07.04.2022 07:29 Uhr Immer mehr Politiker geben ihre Fehler zu, kürzlich erst Bundespräsident Steinmeier bei der Russland-Politik und Gesundheitsminister Lauterbach bei seiner Idee der freiwilligen Isolation. Für die Kultur aber sind Fehler entscheidend. Beitrag anhören 3 Min

von Julia Jakob

Der Tuchhändler und Geschäftsreisende Gregor Samsa aus einer Kafka-Erzählung wäre todlangweilig, würde er sich nicht in einen Käfer verwandeln. Wenn Pablo Picasso das Rot ausging, malte er einfach mit Blau weiter - und hätte der Musiker Prince sauber gespielt und nicht immer einen Tick vor dem Takt, hätte er nicht den Funk neu erfunden.

Ohne Brüche wären Figuren langweilig und ein makelloses Gemälde würden wir nicht betrachten. Erst der vermeintliche Fehler erzeugt Aufmerksamkeit. Genau davon lebt und profitiert die Kunst, bestätigt der Kunsthistoriker und Leiter der Deichtorhallen in Hamburg, Dirk Luckow: "Künstler nutzen die Sensibiliät des Gebrochenseins, je nach Arbeitsweise in ihrer Kunst. Sie arbeiten auf, was sie selbst erlebt haben - das fasziniert den Betrachter. Es liegt in der Natur des Menschen, dass sie das Scheitern des anderen gern verfolgen. Vielleicht sitzt darin auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit."

In der Politik bedeuten Fehler Machtverlust

Es muss ja nicht immer gleich ums Sterben gehen. Auch im Leben spiegeln die Brüche in der Kunst unsere Welt. Pablo Picasso revolutionierte mit seiner kubistischen Methode die Malerei. Sein Motto: Schluss mit dem realistischem Bildern, so Luckow: "Anstelle von Bild, Abbild und Perspektive tritt die Ungebundenheit von Form und Farbe." Erst das Abweichen von der Norm verlangt, ja fordert geradezu zur Auseinandersetzung heraus. In der Kunst bietet erst das Scheitern den Raum für Reflektion und Imagination.

In der Politik bedeutet ein Fehler den Verlust von Macht, von Mehrheit, von Kompetenz. Die Pädagogin Bettina Blanck von der Uni Ludwigsburg bemängelt: In unserer Gesellschaft stehen Fehler immer für Schwäche, für Inkompetenz: "Wir erleben es ja nicht, dass in einer Diskussionsrunde jemand im Laufe der Diskussion sagt: "Oh, das sehe ich jetzt ganz anders. Sie haben mich durch Ihre Argumente überzeugt. Ich werde fortan diese Position vertreten." Kann man sich das vorstellen, dass in einer Talkshow so jemand gut dastehen würde? Nein, man würde sagen: "Da ist jemand umgekippt, dreht sein Fähnchen mit dem Wind." Wir haben keine Kultur, in der ein Umgang mit Nichtgelingen besteht, der offen ist, daraus etwas zu lernen."

Ohne Fehler wäre unser Leben stinklangweilig

Wir lernen nicht nur durch Fehler, sie machen uns auch sensibler. So forderte der ehemalige Volvo-Chef Sören Gyll einmal: "Wir sollten unsere Autos wieder unsicherer machen, damit wir sicherer fahren." Seine Theorie: Sind die Menschen sich ihrer Verletzlichkeit bewusst, würden sie vorsichtiger fahren.

Ohne Fehler, ohne Irrtümer, ohne das Nicht-Gelingen gäbe es keine literarischen Klassiker, keine ikonischen Gemälde, keine legendären Künstler und keine aufregenden Theaterabende. Unser Leben wäre stinklangweilig.











