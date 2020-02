Stand: 02.02.2020 21:44 Uhr - NDR 90,3

Große David-Hockney-Ausstellung in Hamburg von Silke Lahmann-Lammert

Regelmäßig wählen Besucher der Londoner Tate Gallery David Hockneys Porträt "Mr. and Mrs. Clark and Percy" zu ihrem Lieblingsbild. Nun muss das Museum drei Monate auf seinen Besuchermagneten verzichten. Denn so lange werden das Gemälde und rund 100 weitere Werke des britischen Künstlers im Bucerius Kunst Forum in Hamburg zu bewundern sein.

1969 ist David Hockney Trauzeuge bei einer Glamour-Hochzeit: Die Textildesignerin Celia Birtwell heiratet den Modemacher Ossie Clark. Kurz darauf malt Hockney ein Doppelporträt der beiden. Wohl ahnend, dass die Ehe nicht lange halten wird: "Viele sagen, dass man das an diesem Bild schon sieht, weil diese Distanz zwischen ihnen ist. Es sieht nicht aus wie ein Hochzeitsbild", findet Kathrin Baumstark, die Kuratorin der Hamburger Ausstellung.

Hockney lässt Gefühle sichtbar werden

Hockney platziert Celia - im violetten Kleid mit pinkfarbener Schärpe - links von der geöffneten Balkontür. Ossie - im grünen Pullover und passenden Cordhosen - sitzt in einem Freischwinger rechts davon. Auf seinen Knien hockt Percy, der weiße Kater. Während Celia voller Wärme aus dem Bild herausschaut, fixiert ihr Mann misstrauisch den Betrachter. Mit einem Blick, den man auch als sexuelle Aufforderung verstehen könnte: "Wir gehen quasi in eine Dreiecksbeziehung. Sie gucken nicht sich an, sondern sie gucken uns an. Und wir fragen uns: Was ist da los?", erklärt Baumstark. Tatsächlich scheitert die Ehe schon bald an Ossies Affären mit anderen Frauen und Männern.

Das Porträt des frisch verheirateten Paares zeigt, mit welcher Präzision Hockney zwischenmenschliche Gefühle darstellt. Auch das Bildnis seiner Eltern von 1977 lässt die Beziehung zwischen den beiden sichtbar werden: Wieder ist es die Frau - in diesem Fall Hockneys Mutter -, die den Blick des Betrachters sucht. Isoliert, vielleicht sogar enttäuscht, von ihrem Ehemann, der in ein Buch vertieft auf einem Klappstuhl sitzt.

Swimmingpool-Bilder entstehen in Los Angeles

Die Retrospektive im Bucerius Kunstforum ist chronologisch aufgebaut. Sie beginnt in den "Swinging Sixties", als Hockney am Royal College of Art studiert und Bilder malt, die an krude Straßenkunst erinnern. 1964 zieht er in die Schwulen-Hochburg Los Angeles, wo er seine berühmten Swimming-Pool-Bilder entstehen: "Hockney war fasziniert von dieser Schönheit: Von den schönen athletischen Männern und von dem schönen Licht der gleißenden Sonne Kaliforniens", erzählt Baumstark.

Die Retrospektive reicht bis in die Gegenwart und zeigt Hockney als einen Maler, der immer neue Herausforderungen sucht. Auch mit 82 Jahren lotet er die Grenzen der Malerei weiter aus: Durch schwindelerregende Perspektiven, gigantische Formate und den Einsatz digitaler Techniken. Seine Neugier und Experimentierfreude, seine Beobachtungsgabe und überbordende Kreativität machen die Ausstellung zu einem mitreißenden Erlebnis.

Große David-Hockney-Ausstellung in Hamburg Im Bucerius Kunst Forum in Hamburg sind mehr als 100 Werke des britischen Künstlers David Hockney zu bestaunen. Der Brite ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler.

