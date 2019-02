Stand: 07.02.2019 17:20 Uhr

Kunst aus der Zeit zwischen den Weltkriegen von Patricia Seeger

Am Rathausmarkt in Hamburg kann man jetzt in die goldenen 1920er-Jahre eintauchen. Von Sonnabend an zeigt das Bucerius Kunstforum in der großen Ausstellung "Welt im Umbruch - Kunst der 20er-Jahre", wie nach Ende des Kaiserreichs in Deutschland ein neuer Kunststil entstand.

Genauso stellt man sich die Frau der 1920er-Jahre vor: lässig und mondän - wie die Geliebte des Malers Christian Schad, die in seinem Gemälde mit ihrem schwarzen Bubikopf nackt auf ein paar Kissen liegt und dabei eine unerhörte Coolness ausstrahlt. "Einfach großartig, wie er hier jede Ader, jedes Haar gemalt hat und das in dieser altmeisterlichen Lasurmalerei", sagt Kuratorin Katrin Baumstark. "Das ist faszinierend und auch ein Zeugnis der Zeit. Wir sehen diese moderne Frau, diese selbstbewusste Haltung. Es ist kein Werk voller Erotik, sie entgeht eigentlich dem männlichen Blick."

Die Zeit der Illusionen ist vorbei

Das sei ganz typisch für die Aktbilder der Weimarer Republik. Die Künstler wollten nicht in Fantasien schwelgen - die Zeit der Illusionen sei vorbei, so Katrin Baumstark weiter. Viele Künstler waren euphorisch in den Ersten Weltkrieg gezogen und kamen ernüchtert und traumatisiert zurück. Und wollten in den 1920er-Jahren die Welt zeigen wie sie ist - sachlich und ohne Schnörkel. "Wir haben immer die Vorstellung vom Glanz der 1920er-Jahre: Alle trinken Absinth und feiern Partys", erklärt Katrin Baumstark. "Das gab es natürlich auch und die Künstler waren auch Teil dieser Szene. Aber der Großteil der Bevölkerung hat gehungert und war arbeitslos."

Künstler bilden Menschen am Rand der Gesellschaft ab

Das bilden die Künstler in der damaligen Zeit zum ersten Mal ab - auch die Menschen am Rande der Gesellschaft. Rudolf Schlichter etwa malt in stundenlanger Kleinarbeit mit altmeisterlicher Präzision das Gemälde einer Prostituierten. Oder der Fotograf August Sander: Er will mit seinen Bildern gleich einen ganzen Index der Menschheit des 20. Jahrhundert anlegen. "Nicht aber in einer Art und Weise wie es die Nazis später gemacht haben, also in rassenideologischer Logik, sondern er nimmt alle gleich ernst", so Katrin Baumstark. "Klar, der stolze Konditor mit seiner Schüssel, der Junglehrer mit Schäferhund, aber eben auch die blind geborenen Kinder oder der Arbeitslose."

Fotografie wird in Weimarer Republik als Kunstform entdeckt

Gerade die Fotografie bekommt in der Weimarer Republik neuen Schwung. Zuvor wurde sie von vielen vor allem als Handwerk angesehen, aber nicht als Kunst. Das ändert sich nun. Die Ausstellung zeigt, wie Maler und Fotografen voneinander lernen: "Zum Beispiel der Blick von oben auf eine Stadt, damit haben die Fotografen angefangen", erklärt Katrin Baumstark. "Und die Maler merkten auf einmal: Ah, da kann ich ja was ganz anderes zeigen, wenn ich auch einen solchen Blick einnehme."

Der Kaktus als In-Pflanze der 1920er

Es ist beeindruckend wie modern die Künstler in den 1920er-Jahren waren. Einige Bilder könnten glatt von heute stammen - sogar ein Selfie eines Fotografen ist dabei. Mit dem neuen nüchternen Blick war plötzlich alles wert gemalt oder fotografiert zu werden: Maschinen, Gebäude und selbst Kakteen waren interessant. "Es war die In-Pflanze schlechthin", sagt Katrin Baumstark. "Man hatte einen Kaktus - und die Maler und Fotografen waren ebenso angetan von seinen Formen."

Grund: Die klare Geometrie dieser Pflanzen passte genau zum Zeitgeist. Es war eine ungeheuer intensive und kreative Zeit, die mit der Machtergreifung der Nazis ein jähes Ende fand. "Da fragt man sich: Wo ist das hin? Diese ganze Kraft, die auf einmal verloren ging", sagt Baumstark. "Das ist insofern faszinierend, weil wir uns auch gerade in so einer Zeit befinden, die uns ein wenig Angst macht - mit diesen Nationalismen überall und der Gefahr für die Demokratien."

