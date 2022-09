Biennale und Filmfestival: VRHAM!-Festival gibt Debüt in Venedig Stand: 04.09.2022 06:00 Uhr Das Hamburger VRHAM!-Festival für Virtual Reality und Arts gibt mit der Ausstellung "ULTRAMARIN - An Immersive Exhibition" sein Debüt in Venedig. Ein Gespräch mit Kurator Ulrich Schrauth über außergewöhnliche Kunstformen.

von Anina Pommerenke

Seit 2018 gibt es in Hamburg das VRHAM!, ein Festival für Virtual Reality und Arts. Im Fokus stehen immersive Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Virtual, Mixed und Augmented Reality.

NDR Kultur: Was bedeutet es für das VRHAM!-Festival, dass die Ausstellung "ULTRAMARIN - An Immersive Exhibition" vom 1. bis zum 8. September im Kontext der Internationalen Filmfestspiele von Venedig und der Venedig Art Biennale gezeigt wird?

Ulrich Schrauth: Venedig ist derzeit die Kunst- und Kulturhauptstadt der Welt - und es ist ein absolutes Highlight für uns, unsere Ausstellung "Ultramarin - An Immersive Exhibition" dort zu präsentieren. Das ist für uns auch ein wichtiger Schritt bei dem Ziel, das Festival noch internationaler aufzustellen und Hamburg als Kulturstandort - auch für immersive Kunst und neue Technologien - zu positionieren. Dort in Venedig ist ein so breites Publikum - sowohl im Fachbereich, also Industrie, Kurator*innen, weitere Künstler*innen, aber eben auch die ganz normale, breite Öffentlichkeit, die sich dort die Festivals und Ausstellungen ansieht. Dort für eine Woche präsent zu sein, ist ein absoluter Traum. Wir sind sehr gespannt. Und wir hoffen, dass daraus auch viele neue Kooperationen und Touring-Angebote für unser Festival für die Zukunft entstehen.

Wie hat sich das ergeben?

Schrauth: Die Venice-Biennale läuft von März bis Oktober, Anfang September findet immer das Venice-Filmfestival statt, wo eben auch eine große Sektion für Virtual Reality namens "Venice Immersive" ist. Da haben wir einfach gesagt, wir wollen dort gerne präsent sein. Weil das der Ort ist, wo wirklich alle zusammenkommen: alle Künstlerinnen und Künstler, alle Kurator*innen. Und dann haben wir uns dort einen Space gesucht, gemeinsam mit unserem Partner "Venice Art Factory", der tolle Räumlichkeiten hat. Dort haben wir eine eigene Location gefunden, die auch direkt neben dem Hauptort der Biennale ist, und wir zeigen dann für eine Woche unsere Ausstellung.

Wie würden Sie den Stellenwert des Hamburger VRHAM!-Festivals in der internationalen VR-Kunstszene bewerten?

Schrauth: Das VRHAM!-Festival ist wirklich ein richtiger Meilenstein in der internationalen Kunstszene geworden. Inzwischen haben wir viele Künstlerinnen und Künstler, die sich bereits Monate vor dem Open Call melden oder sich gerne bewerben wollen. Oder sie melden sich bei uns, wenn sie ein neues Projekt haben, weil sie gehört haben, dass wir manchmal auch Residencies anbieten oder Künstler*innen einladen. Auch Produzent*innen oder Kurator*innen, die in dieser sehr spezialisierten Szene unterwegs sind, schauen immer sehr genau hin, was wir so machen, welche Arbeiten wir wie bei uns präsentieren, was für Künstlerinnen und Künstler wir unterstützen. Und trotzdem muss man sagen: Wir sind ein Publikumsfestival geblieben. Das ist uns außerordentlich wichtig. Uns geht es um unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und darum, diese Kunstform neuen Zielgruppen zu zeigen und neue Menschen anzulocken. Wir haben uns nicht auf die Industrie oder professionelle Akteure aus dem Bereich spezialisiert, das ist uns sehr wichtig. Und das ist eben auch ein großer Unterschied zu anderen Festivals oder auch Ausstellungen in diesem Bereich.

Wie hat sich das VRHAM! seit 2018 entwickelt?

Die DNA des Festivals ist, dass es sich eigentlich ständig verändert. Das liegt natürlich an dieser sehr außergewöhnlichen Kunstform, mit diesen neuen, immersiven Technologien. Aber auch an den Rahmenbedingungen. Wir sind ja 2018 als absolutes Experiment gestartet: das erste internationale VR-Kunstfestival weltweit. Das Experiment hat super gut geklappt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und dann haben wir im nächsten Jahr alles noch sehr viel größer gemacht, neue Räume dazu genommen, viel mehr mit Live-Kunst und Performances gearbeitet. Dann ist 2020 die Pandemie gekommen. Da haben wir im ersten Jahr alles komplett virtuell gemacht, uns unser eigenes Metaverse gebaut, noch lange bevor dieser Begriff so ein Buzzword war.

Das hat dann zum Beispiel das Cannes-Filmfestival mit unserer Unterstützung ebenfalls gemacht. Das war sehr spannend zu sehen, dass wir da eine Entwicklung zu einer eigenen Form vorgegeben haben. Und dann haben wir uns für 2021 entschieden, ein Hybridfestival zu machen. Wir haben dafür eine virtuelle Venue gebaut, das kann man sich vorstellen wie ein virtuelles Museum, wo Zuschauerinnen und Zuschauer sich international einfach online einloggen und durchgehen konnten - und gleichzeitig hatten wir aber unsere physische Ausstellung hier in Hamburg, das heißt, wir haben das verbunden. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder einen ganz neuen Weg gegangen, indem wir unsere Ausstellung im Juni in Hamburg in der Tom-Reichstein-Galerie gezeigt haben und sie jetzt international in Venedig zeigen. Wir haben auch noch weitere Gespräche und ich bin gespannt, wo wir sie dann vielleicht Ende des Jahres zeigen werden.

Sie sind selbst viel auf internationalen Festivals unterwegs, was beobachten Sie aktuell Spannendes in der Szene?

Schrauth: Es hat schon vor der Pandemie einen großen Boom gegeben zu physischer Interaktion mit virtuellen Medien. Zum Beispiel Live-Performances, wenn ich eine Tänzerin, einen Tänzer neben mir habe und dann eben in diese Welten abtauche. Das hat sich durch die Pandemie sehr verändert. Dann ging es eher um die Frage, wie ich einer breiteren Masse Zugang gewähren kann - auch international. Wie kann man auch noch mal anders über Nachhaltigkeit und den Carbon Footprint nachdenken im Bereich Festivals. Jetzt merkt man aber, dass es auch wieder ganz stark zu "Location Based Experiences", also zu physischen Ausstellungen mit immersiven Medien kommt. Da gibt es immer größere und auch außergewöhnliche, spannende Sachen. Zum Beispiel die Abba Voyage in London, die auch mit immersiven Technologien funktioniert. Aber auch viele kleinere Galerien, Ausstellungshäuser, die sich jetzt mit diesem Thema befassen. Das ist so ein Trend, den ich im Augenblick sehe und natürlich auch die ganze Thematik über Metaverse und NFTs - das ist ein großes Thema der Zeit.

Was planen Sie bereits für das kommende Jahr?

Schrauth: Wir planen, dass das nächste Festival vom 1. bis 8. Juni erneut im Oberhafenquartier stattfindet. Dann werden wir wieder mit der Tom-Reichstein-Galerie kooperieren, also diese tollen Räumlichkeiten dort nutzen. Wir wollen eine Ausstellung auch in diesem Jahr wieder einem spezifischen Thema widmen. Wir wollen noch nicht verraten, was das ist, aber wir haben da eine ganz spannende Idee. Dann werden wir wieder das Ausstellungsdesign daran anpassen. Dazu gibt es dann wie gewohnt ein Rahmenprogramm, mit Eröffnungsveranstaltung, Preisverleihung und verschiedenen Events. Das ist die grobe Planung - es ist ja noch ein bisschen hin, aber das ist das, worauf wir zuarbeiten.

