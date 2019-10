Stand: 04.10.2019 09:26 Uhr

Banksys Affenparlament erzielt Rekordsumme

Banksys künstlerischer Beitrag zur Brexit-Debatte: Ein britisches Parlament von Affen bevölkert. Im Auktionshaus Sotheby's wurde das Werk mit umgerechnet rund elf Millionen Euro versteigert. Die fünffache Summe des ursprünglich angedachten Preises.

Banksy-Gemälde ist bereits zehn Jahre alt

Das Ölgemälde stammt aus dem Jahr 2009 und wurde im selben Jahr erstmals in Bristol ausgestellt. In diesem Jahr stellte der Künstler das Gemälde zum ursprünglichen Brexit-Datum am 29. März erneut aus.

Zur Versteigerung äußerte sich der Künstler, dessen Identität unbekannt ist, auf Instagram: "Rekordpreis für ein Banksy-Gemälde bei einer Auktion heute Abend aufgestellt", schrieb der Künstler auf Instagram. "Schade, dass es nicht mehr mir gehört." Banksy hatte das Bild 2011 verkauft.

