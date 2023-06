Stand: 16.06.2023 12:26 Uhr Banksy stellt Schablonen aus 25 Jahren Schaffenszeit in Glasgow aus

Erstmals seit vielen Jahren öffnet an diesem Sonntag eine von Banksy autorisierte Ausstellung in Großbritannien. Das teilte der mysteriöse britische Street-Art-Künstler in der Nacht zum Donnerstag auf seinem Instagram-Account mit. In der Schau mit dem Titel "CUT & RUN" in der Gallery of Modern Art (GoMA) im schottischen Glasgow sollen unter anderem die Schablonen seiner Werke aus 25 Jahren Schaffenszeit zu sehen sein. Ebenfalls ausgestellt wird dabei ein Modell des in einen Bilderrahmen eingebauten Schredders, mit dem der Künstler sein Bild "Girl with Balloon" kurz nach dessen Versteigerung im Jahr 2018 beim Londoner Auktionshaus Sotheby's teilweise zerstört hatte.