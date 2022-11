Versuchte Attacke auf Munchs Gemälde "Der Schrei" in Oslo Stand: 11.11.2022 14:17 Uhr Zwei Aktivisten haben am Freitagvormittag versucht, sich am Gemälde "Der Schrei" von Edvard Munch in Oslo festzukleben, wurden jedoch von Sicherheitskräften daran gehindert.

von ARD-Korrespondentin Sophie Donges

Im Osloer Nationalmuseum sind drei Varianten von Edvard Munchs Motiv "Der Schrei" ausgestellt, aber immer nur eine ist für die Besucher sichtbar - die anderen verschwinden hinter einer Abdeckung. Zwei Aktivisten hatten am Vormittag versucht, sich an einem der Gemälde festzukleben, wurden jedoch von Sicherheitskräften daran gehindert. Ein dritter Aktivist soll die Aktion gefilmt haben.

"Der Schrei" von Munch in Oslo: Kein Schaden durch versuchte Attacke

Das Werk "Der Schrei" sei nicht beschädigt worden, so die Polizei am Freitag. Nur auf der Halterung befänden sich Kleberreste. Norwegische Medien berichten, dass es sich bei den Aktivisten um Vertreter von "Stopp Oljeletinga" handeln.

Die Organisation fordert, dass Norwegen aufhören soll, neue Öl- und Gasfelder zu erschließen. Es sei schwer, sich gegen solche Angriffe zu schützen, so ein Sprecher des Nationalmuseums. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere ähnliche Aktionen gegen bekannte Gemälde in anderen Ländern gegeben.

