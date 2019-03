Stand: 05.03.2019 13:31 Uhr

Was hat die Frauenquote beim Film gebracht? von Bettina Peulecke

Die NDR Debatte in diesem Monat fragt: Brauchen wir eine Frauenquote? In der Filmbranche scheinen sich Frauen besonders schwer zu tun. Die Initiative "Pro Quote" sollte dem entgegenwirken. Ist das Geschlechterverhältnis immer noch so schlecht oder hat die die Quotenregelung etwas verändert? Ein Besuch bei einer Agentur für Filmschaffende in Hamburg.

Es ist keine hohle Gasse, sondern eine relativ niedrige Durchfahrt, durch die man gehen muss, wenn man in Hamburg-Bahrenfeld zu den gemütlichen Hinterhofräumen einer Agentur für Filmschaffende gelangen will. "Zur Agentur la gente - durch das rote Tor" steht vorn am Nebeneingang.

Mehr männliche als weibliche Klienten

Seit 2001 vermitteln Gründerin Gaby Scheld und ihre mittlerweile drei Mitarbeiterinnen zwischen Kreativen und Auftraggebern im Film- und Fernsehbereich. Hier finden Drehbuchautoren, Regisseure und Bildgestalter passende Projekte und Auftraggeber. Noch hat die Agentur mehr männliche als weibliche Klienten, das ist historisch bedingt. Denn als Gaby Scheld anfing, gab es "vielleicht eine Handvoll oder zwei, die man wahrgenommen hat, die man kannte, die überhaupt regelmäßig Filme gemacht haben", sagt sie.

"Fakt ist: Die Quote hat geholfen"

Das hat sich durchaus auch schon vor Einführung der Quote langsam geändert, was die Quoten-Gegner unterstützt. Von ihnen gibt es auch in der Film- und Fernsehbranche natürlich einige. Grundsätzlich, so wird gern argumentiert, wäre eine Quote ja auch diskriminierend.

Aber offen dagegen Stellung beziehen, das würde heute kaum jemand mehr, meint Gaby Scheld. "So explizit sagt das keiner mehr, weil auch Fakt ist: Die Quote hat geholfen. Das muss man einfach mal so klar sagen, seitdem es die Quote gibt, gibt es eine viel größere Nachfrage nach Frauen. Einfach, weil die Quote es ihnen vorschreibt. Und siehe da: Der Job, den die Frauen machen, ist keinen Deut schlechter als der, den die Herren machen. Das führt schon jetzt - nach den ersten zwei Jahren - dazu, dass Regisseurinnen schneller und kontinuierlicher ihre Karriere aufbauen können und viel mehr Angebote kriegen."

Aufgabenbereich für Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen größer geworden

Denn in einer Branche, in der Erfahrung und künstlerische Reputation ein wichtiges Beurteilungskriterium sind, bedeutet weniger Beschäftigung auch schlechtere Bezahlung. Aber auch der zugetraute Aufgabenbereich für Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen hat sich aus der Sicht von Gaby Scheld verändert: "Früher sind Frauen nach romantischen Komödien, nach Märchenfilmen, nach Kinderprogrammen und so weiter gefragt worden."

"Es gab eine sehr klare Konnotation - auch der Auftraggeber -, was sie einer Frau zutrauen. Das hat durch die Quote aufgehört. Das größte Problem - zumindest im Bereich Regie - ist die Vorstellung, dass ein Regisseur 50 Leute führen muss und Ansagen macht. Ich glaube es ist sehr tief in der Denke der Leute verwurzelt, dass Männer das besser können als Frauen."

Harter Kampf gegen tief verwurzelte Vorurteile

Den Kampf gegen tief verwurzelte Vorurteile hat Gaby Scheld jahrelang gekämpft. Sie hat versucht, Verantwortliche davon zu überzeugen, dass die eine oder andere doch genauso geeignet, oder vielleicht sogar besser sei als dieser oder jener männliche Kandidat. Ein Kampf gegen Windmühlen. "Selbst, wenn du den einen überzeugt hattest, dann kam der nächste und hatte wieder mit diesen Bildern zu kämpfen. Irgendwann ist es allen zu mühsam gewesen", sagt Gaby Scheld. "Insofern war es echt wichtig, dass die Quote kommt und klar macht: Du wirst jetzt dazu gezwungen, weil: Freiwillig hat das einfach keiner gemacht."

Quotenregelung trägt zur Qualitätsbegutachtung bei

Freiwillig, auch das ist ihre Erfahrung, lassen sich die meisten jungen Klientinnen aber heute sowieso nicht mehr in die Schublade der Benachteiligten stecken. Das haben die emanzipierten, selbstbewussten und unabhängigen Frauen gar nicht mehr nötig.

Sie profitieren einfach von einer relativ jungen Regelung, die offenbar auch dazu dienen kann, einfach mal wieder alte Werte zu beachten: "Auf jeden Fall hat die Quote dazu beigetragen, dass nicht mehr so sehr zwischen Männer und Frauen unterschieden wird, sondern wieder nach Qualität geguckt wird."

